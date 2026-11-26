Ειδικά όπως αυτό της τηλεόρασης που κρύβει μεγάλες και πολλές εντάσεις. Και δεν θα ενδιέφερε σχεδόν κανέναν, πέραν των δύο εμπλεκομένων άντε και των ανθρώπων του καναλιού αν δεν είχε υπάρξει το βίντεο.

Ή αλλιώς η ρουφιανιά.

Με αυτό το βίντεο, ξαφνικά από καβγάς δύο ανθρώπων έγινε θέμα για όλη την ελληνική τηλεόραση. Και ναι, οι αγκαλιές της επόμενης μέρας, είχαν έναν βαθμό υπερβολής αλλά αυτό είναι κάτι που και πάλι πρέπει να απασχολήσει τους δυο τους που κατέφυγαν σε αυτές κι όχι όλο τον υπόλοιπο κόσμο…

Στο τέλος- τέλος όπως αυτοί «πληγώθηκαν» από τον καβγά, εκείνοι είναι που θα «πληγούν» από τη μετέπειτα διαχείριση του. Αλλά, να με συμπαθάτε, δεν είναι το πρόβλημα ο καβγάς (ακόμη και τα όποια μπινελίκια…) των δύο.

Είναι η απόφαση και η πράξη ενός τρίτου ανθρώπου, προφανώς συνεργάτη, να τραβήξει σε βίντεο και να «δώσει στεγνά» τους δύο παρουσιαστές! Να δημοσιοποιήσει με αυτό τον χυδαίο τρόπο αυτό το σκηνικό που ακόμα και αν συμβαίνει κάθε μέρα ανάμεσα στους δύο ανθρώπους, δεν παύει να είναι δικό τους θέμα και να το αντιμετωπίσουν και να το λύσουν, αν λύνεται.

Κι όσο κι αν κάποιοι στη διάρκεια της πορείας τους στην τηλεόρασης έχουν/με υπάρξει τυχεροί με συνεργασίες που εξελίχθηκαν σε φιλίες και δεν υπήρξε ούτε κακή ματιά, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπως αυτή που τα χνώτα κάποιων δεν ταιριάζουν. Και που θα ακουστούν ή θα γίνουν ακρότητες…

Προφανώς η ψυχραιμία και ο αυτό-σεβασμός είναι πάντα το ζητούμενο και πρέπει να είναι προαπαιτούμενο σε κάθε σχέση. Προφανέστατα δεν είναι αυτό περιβάλλον για να κάνεις τη δουλειά σου.

Και σίγουρα οι άμεσα εμπλεκόμενοι θα πρέπει να σκεφτούν τι και πώς για το παρόν και το μέλλον.

Ακόμη κι έτσι όμως το να τραβάς και να διαρρέεις ένα βίντεο δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Τουναντίον.

Την ρουφιανιά άλλωστε πολλοί αγάπησαν, τον ρουφιάνο ουδείς.