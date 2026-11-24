Snapshot Από την Πέμπτη αναμένονται βροχές, χιόνια στα ορεινά και ενισχυμένοι άνεμοι λόγω διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών.

Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε κεντρικές και βόρειες περιοχές της Ελλάδας.

Την Πέμπτη και Παρασκευή θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα.

Το Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς σημαντικές πτώσεις, ενώ στα νότια αναμένονται ελαφρώς υψηλότερες τιμές. Snapshot powered by AI

Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική αλλαγή στον καιρό της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν βροχές, χιόνια στα ορεινά και ενισχυμένους ανέμους.

Η μεταβολή θα αρχίσει στα δυτικά και θα επεκταθεί σε κεντρικές και βόρειες περιοχές, επηρεάζοντας σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου του Open, το βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει τη χώρα θα προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή, εστιάζοντας κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα.

Παράλληλα, την Πέμπτη θα σημειωθεί αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με τον πολύ ψυχρό αέρα να απομακρύνεται και τη θέση του να καταλαμβάνουν θερμότερες, πιο υγρές και ασταθείς αέριες μάζες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η κακοκαιρία θα εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, φέρνοντας κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά τόσο σε ξηρά όσο και σε θάλασσα, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Παρότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δεν αναμένονται σημαντικές πτώσεις θερμοκρασίας, με τάση για ελαφρώς υψηλότερες τιμές στα νότια τμήματα.

Ο ήπιος καιρός που επικρατεί μέχρι και αύριο θα δώσει τη θέση του σε μια περίοδο διαδοχικών κακοκαιριών, οι οποίες θα φέρουν έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Παρά την απουσία ακραίων ψύχρων, η αυξημένη βροχόπτωση απαιτεί προσοχή, ειδικά από την Πέμπτη και μετά, λόγω πιθανών επιπτώσεων σε οδικά δίκτυα και τοπικές υποδομές.

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