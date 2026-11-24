Snapshot Εννέα κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή, με εκτιμώμενη ζημιά στο Δημόσιο 28 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι λογιστές που φέρονται να υποβάλλαν ψευδή φορολογικά στοιχεία για την εξασφάλιση αδικαιολόγητων επιστροφών φόρου.

Τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων δύο τραπεζικά στελέχη και ένας διαχειριστής εταιρείας, κρίθηκαν προφυλακιστέοι ως συναρχηγοί της οργάνωσης.

Τρεις γυναίκες κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους.

Ο διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι η εμπλοκή του αφορά μόνο δύο από τις 199 ερευνώμενες περιπτώσεις και πως δεν προέβη σε παράνομες ενέργειες. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, εννέα κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, που επέφερε εκτιμώμενη ζημιά στο Δημόσιο, ύψους 28 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και λογιστές με κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι λογιστές φέρεται να αναλάμβαναν την υποβολή εικονικών φορολογικών παραστατικών καθώς και την υποβολή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων με στόχο την εξασφάλιση επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν οι εμπλεκόμενοι.

Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 15 κατηγορούμενοι, έξι εκ των οποίων οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια τη Δευτέρα 23/11.

Δύο στελέχη υποκαταστημάτων τραπεζών στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή. Μαζί τους και ένας διαχειριστής εταιρείας θεωρούμενος «αχυράνθρωπος».

Σύμφωνα με την κατηγορία θεωρούνται πρόσωπα με κομβικό ρόλο και θέση στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης, ως συναρχηγοί της.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και αποκομίζοντας παράνομο όφελος 4,8 εκατ. ευρώ.

«Ένεκα της θέσης και ιδιότητάς τους, ήταν σε θέση ενεργά και εν γνώσει τους να καταστρατηγήσουν τις ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά και τις αρχές της δέουσας επιμέλειας που οφείλουν κατά το κείμενο νομικό πλαίσιο να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα, διασφαλίζοντας έτσι την ανενόχλητη είσπραξη του περιουσιακού οφέλους από τα εκτελεστικά μέλη, δηλαδή έθεσαν το εγκληματικό προϊόν στη διάθεση των τελευταίων, ελεύθερο από κάθε δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου αυτοί ανενόχλητοι να μπορέσουν να εισπράξουν - υπό πλήρως προστατευμένες συνθήκες και έναντι οποιουδήποτε ελέγχου της τράπεζας, αλλά και των διωκτικών αρχών», αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία για τα δύο τραπεζικά στελέχη.

Παράλληλα, ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν τρεις κατηγορούμενες γυναίκες, που απολογήθηκαν τη Δευτέρα, ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική , ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή και πως όλα είναι απολύτως νόμιμα.

Όπως είπε, «η μόνη εμπλοκή μου αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται, για τις οποίες έστειλα τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς».

Κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι η εμπλοκή του αφορά μόλις δύο από τις 199 περιπτώσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

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