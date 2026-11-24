Ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, περιμένει την έναρξη της τελετής θεμελίωσης για την επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής της Coherent, στις 16 Ιουνίου 2026, στο Σέρμαν του Τέξας.

Το είδωλο επέστρεψε. Μ’ ένα βλέμμα του η Nvidia κέρδισε 1 τρις σε χρηματιστηριακή αξία κι αυτό λέει πολλά για το πώς τον βλέπει η αγορά. Κι αν η αγορά σε βλέπει έτσι, θα σε δει και η γυναίκα σου αλλιώς. Κερδισμένοι όσοι αγόρασαν την Παρασκευή στα 125,53 δολάρια και τα είδαν σήμερα στα 171,50. Πριν τον διώξουν, αυτόν που έφτιαξε την Nvidia, το χαρτί είχε φτάσει στα 243. Πρόκειται για το πιο ακριβό σεξ μετά την Ελένη της Τροίας όπως είπε ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα John Kennedy

στο Meet the Press του BBC, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο πολύτιμη είναι η εποχή μου, ακόμα και στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Καλή η Άλις, αλλά σαν την Ωραία Ελένη δεν έχει.

Σκηνικό

Το γεγονός, του πόσο πολύτιμη είναι η εποχή μου, το έχει εμπεδώσει πλήρως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε γκράντε εμφάνιση στην Ακρόπολη για τα εγκαίνια ενός σχετικά μικρού κι απλού Μουσείου. Το Παλαιό Μουσείο βρίσκεται επάνω στον βράχο, για χρόνια λειτουργούσε σαν αποθήκη, ενώ τώρα ανακαινίστηκε, έγινε κούκλα και περιμένει τα εκατομμύρια των επισκεπτών που έχουν όνειρο ζωής να δουν από κοντά τον Παρθενώνα. Τα εγκαίνια χάρισαν στον Κυριάκο την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφίες

για τις οποίες άλλοι ηγέτες θα σκότωναν.

Το Μουσείο είναι εντυπωσιακό και οι καλεσμένοι των εγκαινίων εκλεκτοί.

Ανάμεσά του η Μαριάννα Λάτση, χορηγός της ψηφιακής έκθεσης με τίτλο «Parthenon Alive», έργο της διεπιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Εκτός από το Μουσείο, το άλλο αξιοσημείωτο της ημέρας ήταν η ύπαρξη του Ιάσωνα Φωτήλα, ο οποίος είναι υφυπουργός Πολιτισμού

αλλά εκτίθεται τόσο σπάνια στον δημόσιο βίο που ίσως το έχει ξεχάσει κι ο ίδιος.

24/7 + nonstop ΠΑΣΟΚ

Αντιθέτως, να εκτεθεί ακόμα περισσότερο αποφάσισε ο ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η οποία ανακοίνωσε χθες την έναρξη 24/7, non stop παντού -όπως είπε η Άννα Διαμαντοπούλου-, εμφανίσεων, με στόχο να παρουσιάσει πρόταση αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Για να το κάνει όμως, θα συνομιλήσει πρώτα με την παραγωγική βάση.

Απόρησα. Υπήρχε η εντύπωση πως το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη πρόγραμμα, δουλεμένο, τελειωμένο, έτοιμο.

Μήπως είχαν ξεχάσει το παραγωγικό μοντέλο;

Όχι επικοινωνία

Εμείς κάνουμε διαδρομή με την κοινωνία με όρους ουσίας, κάνουμε διαβούλευση. Δεν γίνονται αυτά με επικοινωνιακούς όρους, υπογράμμισε ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης

κατά την γκράντε συνέντευξη τύπου για να παρουσιαστεί το πρόγραμμα περιοδειών το επόμενο διάστημα προκειμένου να εκπονηθεί το πασοκικό παραγωγικό μοντέλο. «Εμείς έχουμε έναν άλλο τρόπο άσκησης πολιτικής. Συζητώντας, συναποφασίζοντας και βάζοντας προτεραιότητες. Εμείς έχουμε μια λύση, αλλά συζητώντας βρίσκουμε μια καλύτερη. Μετά το οδοιπορικό, θα έρθει ο Προϋπολογισμός κι εκεί θα παρουσιάσουμε την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου.

Το πρόγραμμα

Η πορεία στον λαό που παράγει ξεκινάει αύριο από μικρά ναυπηγεία και την αμυντική βιομηχανία και συνεχίζει με εφοδιαστική αλυσίδα και Θριάσιο. Το κλιμάκιο θα βρεθεί στο Πέραμα και την Σαλαμίνα. Οι επισκέψεις θα συνοδεύονται από work shop με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ώστε να μπει και η διάσταση της καινοτομίας. Μεθαύριο θα πάνε Καβάλα για κρασί και λάδι (!), ενώ ακολουθούν Θεσσαλονίκη, Καλάβρυτα και Οινόφυτα.

«Εμείς την Θεσσαλονίκη την θέλουμε Βαρκελώνη» τόνισε η Άννα, «Στόχος είναι να μιλήσουμε και να βρούμε πως συνδέουμε έρευνα και παραγωγή. Θα κάνουμε στρογγυλά τραπέζια, και θα βγάζουμε συμπεράσματα». Στα Καλάβρυτα θα μιλήσουν για ορεινή κτηνοτροφία, βιοενέργεια και συνεταιρισμούς, και θα μιλήσουν και με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Στον δεύτερο κύκλο του πασοκικού οδοιπορικού έχουν Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να ακούσουν και να συσχεδιάσουν.

Καλά ολ’ αυτά στην θεωρία, το προσπαθούν στην Χαριλάου Τρικούπη καθώς η βελόνα έχει κολλήσει στην τρίτη θέση, και η ιδέα που είχαν τον Φλεβάρη του 2025 να κάνουν τις περίφημες Περιφερειακές Συνδιασκέψεις δεν είχε πάει και τόσο καλά. Από τις 13 κατάφεραν να κάνουν τις δέκα, ενώ κόσμο είχαν μόνο στην Κρήτη όπου ο Πρόεδρος είναι δημοφιλής.

Θα πέσει ξύλο

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ βγαίνει στο δρόμο για να βρει απαντήσεις για το παραγωγικό μοντέλο, ο Κυριάκος ετοιμάζεται για Thanksgiving την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Πέμπτη και Παρασκευή έχει έκτακτη σύνοδο κορυφής με μοναδικό αντικείμενο το επόμενο ΠΔΠ -ξέρουμε όλοι τι ειν’ αυτό- της περιόδου 2028-2034.

Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι από τώρα. Οι χώρες του Βορρά που δίνουν τα περισσότερα στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό, θέλουν ΠΔΠ ύψους 1,3 τρις όπως και τώρα, ενώ η Κομισιόν είχε προτείνει 1,9, η Ιρλανδική Προεδρία τον ‘κατέβασε’ στο 1,6, κι ο Αντόνιο Κόστα στο 1,5. Ο πλούσιος Βορράς δεν θέλει να δοθούν πολλά λεφτά για συνοχή και αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά σε καινοτομία και επιχειρήσεις. Επίσης θέλουν να εξοφληθούν τα 650 δις που δανειστήκαμε όλοι μαζί για το Ταμείο Ανάκαμψης και να μην ξανά δανειστούμε όλοι μαζί, ούτε ευρώ. Οι 17 χώρες της Συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα δεν τα θέλουν αυτά.

Νέοι Φόροι

Εάν στο σκηνικό προστεθούν και οι πέντε νέοι φόροι που προτείνει οι Κομισιόν για να βρεθούν λεφτά για το κοινό ταμείο, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οι νέοι φόροι που θα βρούμε μπροστά μας είναι: σε επιχειρήσεις με κέρδη πάνω από 100 εκατ. ευρώ, στα τσιγάρα και καπνικά προϊόντα, τις εισαγωγές άνθρακα, τα μη ανακυκλώσιμα ηλεκτρονικά απορρίμματα και το σύστημα εμπορίας άνθρακα.

Εννοείται πως τους νέους φόρους δεν τους θέλει κανένας.

Σας φιλώ

Η Πυθία