Snapshot Η Κεντροαριστερά βρίσκεται σε έντονες διεργασίες με συμμαχίες, μεταγραφές και κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Νέας Αριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζει τη Νέα Αριστερά για συνεργασία πριν το έκτακτο συνέδριό της στις 4-6 Δεκεμβρίου, με στόχο ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο.

Η παραίτηση του Απόστολου Πάνα από το ΠΑΣΟΚ έχει προκαλέσει συζητήσεις για νέες μετακινήσεις προς την ΕΛΑΣ, χωρίς όμως να υπάρχουν επιβεβαιωμένες αποχωρήσεις.

Η υπόθεση της βουλευτικής έδρας στην Κορινθία παραμένει ανοιχτή, μετά την άρνηση του πρώτου επιλαχόντα Γιώργου Δέδε και την αβεβαιότητα γύρω από τις προθέσεις της Έλενας Κονομόδη.

Η Εξεταστική Επιτροπή για τα funds και τα κόκκινα δάνεια προκαλεί αντικρουόμενες αναγνώσεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ να τη θεωρεί πολιτική επιτυχία και άλλες δυνάμεις να την εκλαμβάνουν ως ευκαιρία κριτικής στη διακυβέρνηση Τσίπρα. Snapshot powered by AI

Σε περίοδο έντονων διεργασιών βρίσκεται η Κεντροαριστερά, με τις συζητήσεις για συνεργασίες, τις μετακινήσεις στελεχών και τις κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις να διαμορφώνουν ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Νέα Αριστερά αναζητούν τις επόμενες κινήσεις τους, με τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις να παραμένουν εξίσου έντονες.

Οι «επιθέσεις φιλίας» του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Αριστερά

Την πίεση προς τη Νέα Αριστερά εντείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με διαδοχικές δημόσιες προσκλήσεις συνεργασίας, καθώς πλησιάζει το έκτακτο συνέδριό της, στις 4-6 Δεκεμβρίου, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για την εκλογική στρατηγική του κόμματος.

Τη σκυτάλη πήρε τη Δευτέρα η Ρένα Δούρου, η οποία σε συνέντευξή της στην «Αχαϊκή Πολιτεία» επανέλαβε ότι «έχουμε απευθύνει κάλεσμα στη ΝΕΑΡ με την οποία μπορούμε να συμπορευθούμε», επιμένοντας στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Οι συνεχείς αυτές «επιθέσεις φιλίας» δεν είναι άσχετες με τις εσωτερικές διεργασίες στη Νέα Αριστερά. Στην Κουμουνδούρου επιδιώκουν να ενισχύσουν την πίεση προς τις δυνάμεις που αντιμετωπίζουν θετικά τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει ενός συνεδρίου όπου θα αναμετρηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις: η επαναπροσέγγιση με τον ΣΥΡΙΖΑ και η αναζήτηση συνεργασιών προς την κατεύθυνση του ΜέΡΑ25.

Η παραίτηση Πάνα και οι φήμες για νέες μεταγραφές

Την ίδια ώρα, η παραίτηση του Απόστολου Πάνα από το ΠΑΣΟΚ και η παράδοση της βουλευτικής του έδρας έχουν ανοίξει έναν νέο κύκλο συζητήσεων για ενδεχόμενες μετακινήσεις στελεχών προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην βουλευτής Χαλκιδικής είχε ταχθεί υπέρ της διερεύνησης συνεργασιών μεταξύ των δύο κομμάτων, ενώ η αποχώρησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου διατυπώθηκαν αιχμές για σχέδιο υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρονται σε επαφές της ΕΛΑΣ με άλλα στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επιβεβαιωμένες νέες αποχωρήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο έχει αναπτυχθεί και φημολογία για τον Χάρη Δούκα, ο οποίος είχε υποστηριχθεί από τον Πάνα στις εσωκομματικές εκλογές. Ωστόσο, τα σενάρια αποχώρησης του δημάρχου Αθηναίων δεν επιβεβαιώνονται καθώς το τελευταίο διάστημα η αντιπαράθεση με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχε σχεδόν σταματήσει.

Το θρίλερ με την έδρα στην Κορινθία

Στο μεταξύ, ανοιχτή παραμένει η υπόθεση της βουλευτικής έδρας στην Κορινθία, μετά την παραίτηση του Γιώργου Ψυχογιού, ο οποίος έχει ταχθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Δέδες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν αποδέχεται την έδρα, δηλώνοντας παράλληλα ότι τον εμπνέει το εγχείρημα της ΕΛΑΣ. Έτσι, η σειρά περνά στην Έλενα Κονομόδη, η οποία είχε κατέβει υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στη συνέχεια προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ.

Παρά τα τοπικά δημοσιεύματα που εμφανίζουν την Έλενα Κονομόδη να έχει αποδεχθεί την έδρα, η ίδια εξακολουθεί να μην ανοίγει δημοσίως τα χαρτιά της, τόσο για την αποδοχή όσο και για την πολιτική στάση που θα τηρήσει. Σημειώνεται ότι για μία ακόμη φορά δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα του Newsbomb να διευκρινίσει τις προθέσεις της.

Η Εξεταστική και οι αντικρουόμενες αναγνώσεις

Ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης διαμορφώνεται γύρω από την Εξεταστική Επιτροπή για τα funds και τα κόκκινα δάνεια, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου παρουσιάζει την εξέλιξη ως πολιτική επιτυχία που επαναφέρει το κόμμα στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής δράσης. Ωστόσο, άλλες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς βλέπουν στην Εξεταστική μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι ευθύνες της διακυβέρνησης Τσίπρα.

Χαρακτηριστική είναι η παρέμβαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος εκτίμησε ότι η Εξεταστική μπορεί να αποτελέσει χτύπημα στον Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονα να ωφελήσει τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται για αντικρουόμενες αναγνώσεις που προμηνύουν νέες συγκρούσεις στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης