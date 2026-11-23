Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή», ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών:

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