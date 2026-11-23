Σεισμός 3,4 R στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χλμ. και η τοποθεσία στα 8 χλμ. νοτιοδυτικά της Λίμνης Ευβοίας
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Σεισμική δόνηση 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εύβοια.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χλμ και η τοποθεσία στα 8 χλμ. νοτιοδυτικά της Λίμνης Ευβοίας.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Αττικής.
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