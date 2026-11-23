Snapshot Δύο 16χρονοι μαθητές τραυματίστηκαν από πτώση καλύμματος φωτιστικού στο 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης, αλλά είναι καλά στην υγεία τους.

Ο δήμαρχος καταγγέλλει υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων που ανήκουν στον Δήμο Πετρούπολης.

Ο Δήμος διαθέτει περιορισμένο προσωπικό, όπως τέσσερις ηλεκτρολόγους, για τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Η χρηματοδότηση για συντήρηση σχολείων είναι ανεπαρκής, με μόλις 160.000 ευρώ για 43 σχολικές μονάδες και πρόσθετο κονδύλι 1 εκατ. ευρώ που δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες.

Ο δήμαρχος ζητά να αναλάβει το υπουργείο Παιδείας το κόστος για μελέτες πυρασφάλειας, που κοστίζουν 1,5 εκατ. ευρώ, για να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων στα σχολεία. Snapshot powered by AI

Το κάλυμμα ενός φωτιστικού έπεσε σε σχολική αίθουσα στο 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο 16χρονου μαθητές.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος, μιλώντας στο Newsbomb, πέφτοντας το προστατευτικό κάλυμμα ένας μαθητής τραυματίστηκε από την πτώση, ενώ μέρος του εκτοξεύτηκε και τραυμάτισε έναν ακόμα.

Και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής -στο ΚΑΤ και στο Σισμανόγλειο- συνοδεία του αντιδημάρχου Παιδείας και είναι καλά στην υγεία τους, παίρνοντας εξιτήριο την ίδια κιόλας ημέρα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το συγκεκριμένο κάλυμμα δεν κρεμιόταν, ούτε υπήρχε κάποια ένδειξη για το ατύχημα, ωστόσο το σχολικό κτίριο μετρά σχεδόν 50 χρόνια. «Η συντήρηση των σχολικών κτιρίων έχει περάσει στους Δήμους», σημείωσε ο κ. Σίμος, καταγγέλοντας, ωστόσο, ότι η ανάθεση αυτή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της συντήρησης των μονάδων, δεν ήρθε ούτε με το απαραίτητο προσωπικό, ούτε με την απαραίτητη χρηματοδότηση.

«Έχουμε τέσσερις ηλεκτρολόγους στον Δήμο, τρεις μόνιμους και έναν με πρόγραμμα ΔΥΠΑ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλες τις εγκαταστάσεις της περιοχής, για τον φωτισμό και για την εορταστική φωταγώγηση της πόλης. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα τεχνικά ζητήματα (ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί κλπ.)», περιγράφει ο δήμαρχος, κάνοντας λόγο για σοβαρή «υποστελέχωση».

«Δεν γίνεται να μην έχουμε χρήματα να συντηρήσουμε τα κτίριά μας»

Όπως αναφέρει ο κ. Σίμος, περιστατικά βλαβών είναι καθημερινά σε όλους τους Δήμους της χώρας και αυτό γιατί «έχουμε την αρμοδιότητα της συντήρησης, χωρίς, όμως προσωπικό και χρήματα». Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι «προτεραιότητά μας η συντήρηση των σχολείων. Όταν, όμως, έχουμε μόλις 160.000 ευρώ που προορίζονται για αυτό και 43 σχολικές μονάδες, πώς είναι δυνατόν να προβούμε σε όλες τις απαιραίτητες ενέργειες;».

Ανέφερε, επιπλέον, ότι ο δήμος Πετρούπολης έλαβε και κονδύλι 1 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών για εκτεταμένες εργασίες, ποσό που είναι μεν σημαντικό, ωστόσο για τις ανάγκες του Δήμου δεν είναι αρκετό.

«Το θέμα δεν είναι να αποφύγουμε τις ευθύνες», τόνισε ο δήμαρχος, ανέφερε ωστόσο ότι εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, όποτε καλύπτεται μία ανάγκη, προκύπτουν άλλες. «Δεν γίνεται να μην έχουμε χρήματα να συντηρήσουμε τα κτίριά μας», επεσήμανε.

Έδωσε, μάλιστα, και ένα παράδειγμα, λέγοντας πως ο Δήμος έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας στα σχολεία, κάτι που όμως κοστίζει 1,5 εκατ. ευρώ. «Αυτά ποιος θα τα πληρώσει;», διερωτήθηκε, τονίζοντας πως ο δήμος δεν έχει τους απαραίτητους πόρους. «Δεν πρέπει να τα πληρώσει το υπουργείο Παιδείας;», σημείωσε και υπογράμμισε πως «είναι κάτι που διεκδικούμε». «Δεν γίνεται να υπάρχει στα σχολεία ο κίνδυνος να γίνει κάποιο ατύχημα», κατέληξε ο κ. Σίμος.

«Οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος καφές με την Ζήνα», ο πατέρας ενός εκ των δύο μαθητών δήλωσε ότι στο παιδί του και σε έναν συμμαθητή του «έπεσε το πλαστικό κάλυμμα του φωτιστικού πάνω τους».

«Το παιδί μου χτύπησε λιγότερο έχοντας εκδορές στον λαιμό προς την πλάτη ενώ το δεύτερο παιδί τραυματίστηκε στο μάτι, του σκίστηκε το βλέφαρο», εξήγησε, τονίζοντας ότι η κινητοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της διευθύντριας του σχολείου ήταν άμεση.

«Θέλω να ευχαριστήσεων τη διευθύντρια του σχολείου που συνόδευσε τα παιδιά μέχρι το ΚΑΤ. Ήταν κοντά τους από την πρώτη στιγμή και μπήκε μαζί τους στο ασθενοφόρο», είπε ο πατέρας ενός εκ των δύο τραυματισμένων μαθητών.

Καταλήγοντας, μίλησε για την κατάσταση του σχολείου, λέγοντας: «Κτηριακά σε γενική εικόνα είμαστε καλά αλλά οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα».

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