Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα που παρέχει η Vantor, φαίνεται καπνός να υψώνεται κοντά σε ένα φορτηγό πλοίο με οχήματα επί του σκάφους, σε μια ναυτική βάση στη Βεγγάζη της Λιβύης, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Η Αλβανία διέψευσε ότι τα ουκρανικά θαλάσσια drones που βύθισαν τη ρωσική φρεγάτα εκτοξεύτηκαν από το έδαφός της.

Το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις αναφορές ως ανακριβείς και χωρίς επαληθεύσιμα στοιχεία.

Η Αλβανία δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στο περιστατικό και το έδαφός της δεν χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση.

Καλεί τους διαδίδοντες τις ψευδείς πληροφορίες να διορθώσουν τα γεγονότα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Snapshot powered by AI

Την Κυριακή κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες ότι τα ουκρανικά θαλάσσια drones, που χτύπησαν και βύθισαν την ρωσική φρεγάτα σε λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη, έφυγαν από έδαφος της Αλβανίας.

Ωστόσο σήμερα τα Τίρανα διέψευσαν την είδηση. «Οι εν λόγω αναφορές είναι ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Αλβανία δεν εμπλέκεται σε αυτό το περιστατικό, και το έδαφός της δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε διατέθηκε για την εκτόξευση ή τη διευκόλυνση μιας τέτοιας επίθεσης», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας.

Και πρόσθεσε: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί χωρίς επαληθεύσιμα στοιχεία. Καλούμε τους υπεύθυνους για τη διάδοσή τους να διορθώσουν τα γεγονότα και να επιδείξουν ακρίβεια, επιμέλεια και υπευθυνότητα κατά την αναφορά θεμάτων τέτοιας ευαισθησίας».

Νωρίτερα η Ουκρανία δια στόματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας που είχε σταθμεύσει σε λιμάνι σε βάση του πολεμικού ναυτικού της Βεγγάζης στη Λιβύη.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Ζελένσκι δείχνει την επίθεση από τις κάμερες των ουκρανικών θαλάσσιων drones και τις δύο εκρήξεις. Παράλληλα υπάρχουν πλάνα και από την επίθεση με θαλάσσια drones και σε δεύτερο εμπορικό πλοίο με σημαία Μάλτας στα ανοιχτά της Λιβύης.