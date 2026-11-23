Πάτρα: Μήνυσε τον πρώην άνδρα της για ασέλγεια σε βάρος της 7χρονης κόρης τους
Οι αστυνομικοί διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση
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Μία 38χρονη από την Πάτρα μήνυσε τον 36χρονο πρώην σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 7χρονης κόρης της.
Όπως πληροφορείται το tempo24.news, η γυναίκα προσήλθε στην Ασφάλεια Πατρών και υπέβαλε μήνυση κατά του 38χρονου πρώην συζύγου της επειδή φέρεται να έκανε γενετήσιες και ασελγείς πράξεις σε βάρος της 7χρονης κόρης τους.
Όπως κατήγγειλε η γυναίκα , το φερόμενο αδίκημα προσδιορίζεται ως προς την τέλεσή του στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2026 έως 31 Αυγούστου 2026.
Οι αστυνομικοί διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση.
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