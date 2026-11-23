Snapshot Οι αρχές της Δανίας διερευνούν απειλές για βόμβες που εστάλησαν μέσω e-mail σε σχολεία σε όλη τη χώρα.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης εκτιμά ότι οι απειλές είναι αβάσιμες και προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Οι τοπικές αρχές της Βόρειας Γιουτλάνδης δεν προτείνουν εκκενώσεις σχολείων ή ειδικά μέτρα ασφαλείας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεχθεί ψευδείς απειλές για βόμβες και κυβερνοεπιθέσεις, πιθανώς ως μέρος υβριδικού πολέμου, χωρίς όμως επιβεβαίωση.

Προηγούμενα περιστατικά εκκενώσεων σχολείων λόγω απειλών βόμβας έχουν σημειωθεί στην Ισπανία και την Ιταλία. Snapshot powered by AI

Οι αρχές της Δανίας ανακοίνωσαν την Δευτέρα ότι διερευνούν απειλές για βόμβες που εστάλησαν σε διάφορα σχολεία σε ολόκληρη την χώρα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Οι απειλές αφορούσαν σχολικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα και εκτιμούμε ότι είναι αβάσιμες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας ότι οι απειλές διατυπώθηκαν μέσω e-mail. «Κατανοούμε απολύτως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις κοινότητες, τις υπηρεσίες πρόληψης και πολλά σχολεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης σχολικών μονάδων ή εφαρμογής έκτακτων μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με αρκετά σχολεία και δήμους, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από ψευδείς απειλές για τοποθέτηση βομβών σε σχολεία και αεροσκάφη, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ, περιστατικά που ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας υβριδικού πολέμου, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότερα από 10 σχολεία εκκενώθηκαν στην Ισπανία έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας, ενώ νωρίτερα τον Νοέμβριο είχαν εκκενωθεί σχολεία στην Ιταλία, αφού έλαβαν απειλές για τοποθέτηση βόμβας.

Διαβάστε επίσης