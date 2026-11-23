Snapshot Η σορός ενός 64χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε χωράφι στο Έλος Κισσάμου.

Ο άνδρας ζούσε μόνος του και η σορός του βρισκόταν στο σημείο για αρκετές ημέρες πριν εντοπιστεί.

Ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής σε χωράφι, στο Έλος Κισσάμου Χανίων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για 64χρονο κάτοικο του χωριού, ο οποίος ζούσε μόνος του. Η σορός του εντοπίστηκε από άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ εκτιμάται ότι βρισκόταν στο σημείο για αρκετές ημέρες πριν γίνει αντιληπτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του 64χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

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