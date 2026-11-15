Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός 51χρονης στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης Αγίου Νικολάου

Snapshot Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα.

Αναμένονται στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη, εντοπίστηκε η σορός μιας 51χρονης.

Μετά τον εντοπισμό της γυναίκας κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η σορός της παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα.