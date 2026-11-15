Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός 51χρονης στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης Αγίου Νικολάου
Στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εντοπίστηκε η σορός μιας 51χρονης γυναίκας
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- Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
- Δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα.
- Αναμένονται στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.
Στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη, εντοπίστηκε η σορός μιας 51χρονης.
Μετά τον εντοπισμό της γυναίκας κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η σορός της παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα.
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