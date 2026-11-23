Snapshot Ο κατηγορούμενος πρόκειται να καταθέσει ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελικής αρχής για να παρουσιάσει στοιχεία και να αποδείξει την αθωότητά του.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης και η προδικασία είναι μυστική σύμφωνα με το νόμο.

Δεν πρέπει να απομονώνονται ή να ερμηνεύονται αποσπασματικά στοιχεία της δικογραφίας ενώ οι ανακριτικές πράξεις συνεχίζονται.

Ζητείται σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας και στην προσωπικότητα του κατηγορουμένου και της οικογένειάς του.

Η αξιολόγηση των περιστατικών και η έκδοση απόφασης ανήκουν αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη, και πρέπει να αποφεύγονται πρόωρες κρίσεις. Snapshot powered by AI

Τη θέση του εντολέα του σχετικά με την υπόθεση των φερόμενων ως πλαστών έργων τέχνης ξεκαθαρίζει ο συνήγορος υπεράσπισής του, Γιώργος Γεωργίου, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καθώς η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως επισημαίνεται, ο κατηγορούμενος αναμένεται να προσέλθει ενώπιον της ανακρίτριας και της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, να καταθέσει όλα τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης και να αποδείξει, όπως υποστηρίζει η υπεράσπισή του, την πλήρη αθωότητά του.

Παράλληλα, ο συνήγορός του υπογραμμίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της κύριας ανάκρισης και ότι η προδικασία είναι εκ του νόμου μυστική. Για τον λόγο αυτό, τονίζει πως δεν θα πρέπει να απομονώνονται επιμέρους στοιχεία της δικογραφίας ούτε να ερμηνεύονται αποσπασματικά, όσο οι ανακριτικές πράξεις παραμένουν σε εξέλιξη.

Στην ίδια ανακοίνωση ζητείται ο σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και στην προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψη του κατηγορουμένου και της οικογένειάς του.

Όπως αναφέρεται, αποκλειστικά αρμόδια για την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών και την έκδοση απόφασης είναι η Δικαιοσύνη, ενώ μέχρι τότε θα πρέπει να αποφεύγονται οι πρόωρες κρίσεις.