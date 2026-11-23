Snapshot Την Παρασκευή αναμένεται σημαντική αλλαγή του καιρού με άστατο καιρό λόγω ψυχρής αέριας μάζας που θα επηρεάσει όλη τη χώρα.

Οι βροχοπτώσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, με τοπικές καταιγίδες, ενώ στα υπόλοιπα μέρη ο καιρός θα παραμείνει σχετικά καλός.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, ενισχυμένοι έως θυελλώδεις, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και το Αιγαίο, μέχρι την Πέμπτη πριν την άφιξη της κακοκαιρίας.

Την Παρασκευή θα έρθει οργανωμένη κακοκαιρία με έντονες βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά μεγάλων υψομέτρων της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ο Νοέμβριος αναμένεται με αυξημένη αστάθεια, περισσότερες βροχές και πτώση θερμοκρασιών, χωρίς όμως έντονα ψυχρά κύματα. Snapshot powered by AI

Η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες, ωστόσο την Παρασκευή αναμένεται σημαντική αλλαγή, καθώς ψυχρή αέρια μάζα θα επιφέρει άστατο καιρό σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι βροχοπτώσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδας, όπου δεν αποκλείονται τοπικές καταιγίδες. Στη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο τα φαινόμενα θα είναι λιγότερο έντονα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει σχετικά καλός με υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενισχυμένοι έως θυελλώδεις, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και το Αιγαίο. Αυτές οι συνθήκες θα διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη, ενώ σταδιακά η ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική Ευρώπη θα φτάσει εξασθενημένη στη χώρα μας, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας.

Την Τρίτη και την Τετάρτη η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα υπερβεί τους 14 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά θα φτάσει έως τους 16 και στα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς. Τις βραδινές και πρωινές ώρες οι θερμοκρασίες θα πέσουν έως και τους 8 βαθμούς, ενώ η αέρια μάζα θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοανατολικά Βαλκάνια και την Ελλάδα με πιο ήπια ένταση.

Έρχεται νέα οργανωμένη κακοκαιρία

Καθώς πλησιάζει η Παρασκευή, η ψυχρή αέρια μάζα θα απομακρυνθεί και οι άνεμοι θα στραφούν ξανά σε νότιους.

Τότε αναμένεται η άφιξη μιας οργανωμένης κακοκαιρίας που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα, με έντονες βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια, θυελλώδεις νότιους ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά μεγάλα υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ο τρέχων κύκλος ήπιων καιρικών συνθηκών φαίνεται να ολοκληρώνεται με την έναρξη του χειμώνα, καθώς ο Νοέμβριος φέρνει αυξημένη αστάθεια, περισσότερες βροχές και πτώση θερμοκρασιών.

Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά δεν προβλέπουν έντονα ψυχρά κύματα, με τον καιρό να χαρακτηρίζεται από νοτιάδες και θερμοκρασίες πάνω από τις μέσες εποχικές τιμές.

Η αυξημένη αστάθεια και οι διαφοροποιήσεις στις καιρικές συνθήκες θα απαιτήσουν προσοχή, ειδικά στα δυτικά και ορεινά, όπου τα έντονα φαινόμενα και οι θυελλώδεις άνεμοι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.