Το απλό γιαούρτι με χαμηλότερα λιπαρά αποτελεί μια λογική επιλογή για άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο (ΓΟΠΝ).

Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το γιαούρτι με 0% λιπαρά «προλαμβάνει» την παλινδρόμηση καλύτερα από εκείνο με 2%, ενώ ούτε το στραγγιστό ούτε το προβιοτικό γιαούρτι αποτελούν αποδεδειγμένη θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση.

Η ΓΟΠΝ εμφανίζεται όταν το περιεχόμενο του στομάχου παλινδρομεί επανειλημμένα προς τον οισοφάγο, προκαλώντας συχνά καούρα ή αναγωγές. Η επιλογή του κατάλληλου γιαουρτιού μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή διατροφικών παραγόντων, που πυροδοτούν τα συμπτώματα, αλλά η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι να συγκρίνετε την περιεκτικότητα σε λιπαρά και τα συστατικά, δίνοντας παράλληλα προσοχή στα συμπτώματά σας.

Είναι προτιμότερο το γιαούρτι με 0% ή με 2% λιπαρά για την παλινδρόμηση οξέος;

Και οι δύο επιλογές μπορεί να είναι κατάλληλες. Δεδομένου ότι οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ενδέχεται να επιδεινώσουν την παλινδρόμηση σε ορισμένα άτομα, το απλό γιαούρτι με 0% ή 2% λιπαρά ίσως είναι προτιμότερο από ένα προϊόν πλήρων λιπαρών. Δεν έχει αποδειχθεί, πάντως, ότι κάποιο από τα δύο ανακουφίζει από την καούρα καλύτερα από το άλλο.

Το γιαούρτι πλήρων λιπαρών δεν αποκλείεται απαραίτητα. Σε μια μικρή τυχαιοποιημένη διατροφική μελέτη, οι ερευνητές δεν εντόπισαν σαφή διαφορά στα συμπτώματα καούρας μεταξύ των ομάδων που κατανάλωναν γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών και εκείνων που κατανάλωναν προϊόντα πλήρων λιπαρών. Η μελέτη περιλάμβανε επίσης γάλα και τυρί, επομένως δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί ποιο είδος γιαουρτιού είναι το καταλληλότερο για τη ΓΟΠΝ.

Μια πρακτική προσέγγιση θα ήταν να ξεκινήσετε με απλό γιαούρτι 2% ή 0% και να το αλλάξετε εάν παρατηρήσετε συνεχή ενόχληση. Καμία από τις δύο επιλογές δεν έχει αποδειχθεί ιατρικά ως ανώτερη.

Τι ισχύει για το στραγγιστό, το προβιοτικό ή το χωρίς λακτόζη γιαούρτι;

Οι όροι αυτοί περιγράφουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κανένας από αυτούς δεν εγγυάται από μόνος του ανακούφιση από την παλινδρόμηση.

Στραγγιστό: Έχει πιο παχύρρευστη υφή και υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλλά όχι απαραίτητα λιγότερα λιπαρά. Ελέγξτε αν πρόκειται για προϊόν με 0%, 2% ή πλήρη λιπαρά.

Έχει πιο παχύρρευστη υφή και υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλλά όχι απαραίτητα λιγότερα λιπαρά. Ελέγξτε αν πρόκειται για προϊόν με 0%, 2% ή πλήρη λιπαρά. Με επιπλέον προβιοτικά: Περιέχει επιπλέον ζωντανούς μικροοργανισμούς, ωστόσο τα στοιχεία που να τεκμηριώνουν κάποιο όφελος για τη ΓΟΠΝ είναι περιορισμένα. Μια συστηματική ανασκόπηση κατέδειξε θετικά αποτελέσματα για το προβιοτικό γιαούρτι σε μία μόνο μελέτη, εύρημα που δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί ως αξιόπιστη θεραπεία.

Περιέχει επιπλέον ζωντανούς μικροοργανισμούς, ωστόσο τα στοιχεία που να τεκμηριώνουν κάποιο όφελος για τη ΓΟΠΝ είναι περιορισμένα. Μια συστηματική ανασκόπηση κατέδειξε θετικά αποτελέσματα για το προβιοτικό γιαούρτι σε μία μόνο μελέτη, εύρημα που δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί ως αξιόπιστη θεραπεία. Χωρίς λακτόζη : Αξίζει να εξετάσετε το ενδεχόμενο τα κοινά γαλακτοκομικά προϊόντα να προκαλούν επίσης φούσκωμα, αέρια ή διάρροια. Αυτό αφορά τη δυσανεξία στην λακτόζη, η οποία είναι διαφορετική κατάσταση από την παλινδρόμηση οξέων.

: Αξίζει να εξετάσετε το ενδεχόμενο τα κοινά γαλακτοκομικά προϊόντα να προκαλούν επίσης φούσκωμα, αέρια ή διάρροια. Αυτό αφορά τη δυσανεξία στην λακτόζη, η οποία είναι διαφορετική κατάσταση από την παλινδρόμηση οξέων. Με γεύσεις: Δεν είναι απαραίτητα ακατάλληλο. Ωστόσο, η σοκολάτα, τα εσπεριδοειδή κλπ ενδέχεται να επιδεινώσουν τα συμπτώματα σε ορισμένα άτομα. Η προστιθέμενη ζάχαρη, από μόνη της, δεν αποτελεί αποδεδειγμένα καθολικό παράγοντα πυροδότησης της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρομικής Νόσου (ΓΟΠΝ).

Τι πρέπει να προσέξετε στην ετικέτα;

Μην περιορίζεστε σε όρους όπως «στραγγιστό», «ελαφρύ» (light) ή «για την υγεία του πεπτικού».

Η περιεκτικότητα σε λιπαρά ανά 100 γρ. σάς επιτρέπει να συγκρίνετε τα προϊόντα επί ίσοις όροις, ανεξάρτητα από το μέγεθος της συσκευασίας. Τα συστατικά και οι αρωματικές ύλες έχουν σημασία, εάν συγκεκριμένα πρόσθετα πυροδοτούν τα συμπτώματά σας.

Το σημαντικότερο είναι να λάβετε υπόψη την προσωπική σας εμπειρία: ένα γιαούρτι που το ανέχεστε καλά είναι καλύτερη επιλογή από κάποιο που διαφημίζεται ως «πιο υγιεινό».

Δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένο ποσοστό λιπαρών ή συγκεκριμένο στέλεχος προβιοτικών που να είναι κατάλληλο για όλους τους ασθενείς με ΓΟΠΝ.

Ποιες τροφές συνδυάζονται καλά με το γιαούρτι, αν πάσχετε από ΓΟΠΝ;

Για πρωινό ή σνακ, δοκιμάστε σκέτο γιαούρτι με βρώμη και φέτες μπανάνας. Πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτοί οι συνδυασμοί εξουδετερώνουν τα γαστρικά οξέα ή σταματούν την παλινδρόμηση.

Πέρα από το γιαούρτι, γεύματα που βασίζονται σε λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και άπαχες πρωτεΐνες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες καθημερινές επιλογές. Αντί να αποκλείσετε κάθε τροφή που περιλαμβάνεται σε λίστες με «ενοχοποιητικά» τρόφιμα, εντοπίστε εκείνες που προκαλούν επανειλημμένα συμπτώματα σε εσάς προσωπικά.

Σημαντικός είναι και ο χρονισμός κατανάλωσης. Εάν η παλινδρόμηση σάς ενοχλεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ολοκληρώστε το γεύμα σας (συμπεριλαμβανομένων των σνακ με γιαούρτι) τουλάχιστον 3 ώρες πριν ξαπλώσετε.

Οι μεγάλες μερίδες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία. Ξεκινήστε με μια μικρή ποσότητα, περίπου 150 γρ., ως μια πρακτική δοκιμή και όχι ως μια ιατρικά καθορισμένη θεραπευτική δόση.

Πότε η αλλαγή του γιαουρτιού δεν αρκεί;

Η διατροφή μπορεί να βοηθήσει, αλλά η ΓΟΠΝ ενίοτε απαιτεί ιατρική θεραπεία. Αναζητήστε ιατρική αξιολόγηση εάν αντιμετωπίζετε:

συχνές ή επίμονες καούρες

δυσκολία στην κατάποση

ανεξήγητη απώλεια βάρους

επαναλαμβανόμενους εμέτους

ενδείξεις γαστρεντερικής αιμορραγίας

Μην βασίζεστε αποκλειστικά στο γιαούρτι ή σε άλλες διατροφικές αλλαγές για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Συμπέρασμα

Το καταλληλότερο γιαούρτι για την παλινδρόμηση είναι αυτό που ανέχεστε χωρίς ενοχλήσεις: σκέτο, συχνά με χαμηλότερα λιπαρά και χωρίς συστατικά που πυροδοτούν τα συμπτώματά σας.

Η διαφορά μεταξύ 0% και 2% λιπαρών έχει μικρότερη σημασία από το συνολικό προϊόν, το μέγεθος της μερίδας και τον χρόνο κατανάλωσης και, σε κάθε περίπτωση, κανένα γιαούρτι δεν αποτελεί θεραπεία για τη ΓΟΠΝ.

Πηγές: