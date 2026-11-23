Snapshot Ο Λέσλι Γκέιλ-Τσάιλντς επιχείρησε να αποκτήσει παράνομα την έπαυλη του Σααντί Καντάφι στο Λονδίνο μέσω πλαστών εταιρειών και ψεύτικων ταυτοτήτων.

Η έπαυλη, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων λιρών το 2009, μεταβιβάστηκε το 2012 στο κράτος της Λιβύης μετά από δικαστική απόφαση.

Ο απατεώνας παραπλάνησε αρχικά δύο δικαστές με ψευδείς ισχυρισμούς, αλλά τελικά η έφεσή του απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Ο Γκέιλ-Τσάιλντς εκτίει ποινή 14 ετών και εννέα μηνών φυλάκισης για απάτες και παρακώλυση της δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και άλλη μεγάλη υπόθεση κατοχής ακινήτου.

Η έπαυλη πωλήθηκε το 2026 έναντι 4 εκατομμυρίων λιρών, σημαντικά χαμηλότερα από την αρχική αξία της το 2009. Snapshot powered by AI

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης με πρωταγωνιστή έναν 60χρονο Βρετανό, ο οποίος επιχείρησε να βάλει στο χέρι την πολυτελή έπαυλη του γιου του Μουαμάρ Καντάφι στο Λονδίνο, αποκαλύπτει η Daily Mail. Ο απατεώνας επιστράτευσε πλαστές εταιρείες, ένα ανύπαρκτο δικηγορικό γραφείο και ψεύτικες ταυτότητες, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να παραπλανήσει δύο δικαστές.

Πρόκειται για τον Λέσλι Γκέιλ-Τσάιλντς, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη φυλακή, εκτίοντας ποινή 14 ετών και εννέα μηνών για απάτες και παρακώλυση της δικαιοσύνης. Στόχος του ήταν η έπαυλη του Σααντί Καντάφι, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων λιρών όταν αγοράστηκε το 2009, σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η υπόθεση είχε ήδη πίσω της μια πολυετή δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο κράτος της Λιβύης και τη βρετανική αμυντική εταιρεία General Dynamics United Kingdom, η οποία διεκδικούσε οφειλή 28 εκατομμυρίων λιρών. Ο Γκέιλ-Τσάιλντς είδε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί αυτή την εκκρεμότητα και επιχείρησε να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της εταιρείας που συνδεόταν με τον γιο του Καντάφι.

Η έπαυλη των 10 εκατομμυρίων και ο εκκεντρικός γιος του Καντάφι

Ο Σααντί Καντάφι αγόρασε την εντυπωσιακή κατοικία τον Μάιο του 2009, καταβάλλοντας περίπου 10 εκατομμύρια λίρες. Η έπαυλη βρίσκεται στο Χάμπστεντ Γκάρντεν Σάμπερμπ του Λονδίνου, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, εσωτερική πισίνα, τζακούζι και ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου.

Οι εμφανίσεις του Σααντί στο ακίνητο ήταν σπάνιες, αλλά κάθε φορά προκαλούσαν εντύπωση. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, έφτανε με συνοδεία πολυτελών λιμουζινών με φιμέ τζάμια, έχοντας δίπλα του φίλους και σωματοφύλακες.

Ο γιος του Λίβυου δικτάτορα είχε αποκτήσει δημοσιότητα και από την ποδοσφαιρική του καριέρα. Στη Λιβύη είχε φτάσει μέχρι την αρχηγία της εθνικής ομάδας, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να κάνει το μεγάλο βήμα στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το 2003 υπέγραψε στην Περούτζια, όπου συνεργάστηκε με τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον οποίο είχε προσλάβει ως τεχνικό σύμβουλο, ενώ προσωπικός του γυμναστής ήταν ο Καναδός πρώην σπρίντερ Μπεν Τζόνσον.

Η ποδοσφαιρική του πορεία, πάντως, δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Με την Περούτζια πραγματοποίησε μόλις μία εμφάνιση ως αλλαγή, ενώ στη συνέχεια τιμωρήθηκε για παράβαση των κανονισμών περί ντόπινγκ. Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από την Ουντινέζε, όπου αγωνίστηκε μόλις δέκα λεπτά, και η μετακίνησή του στη Σαμπντόρια το 2006, χωρίς να καταφέρει να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι.

Την ίδια περίοδο, το όνομά του είχε εμφανιστεί και σε αμερικανικό διπλωματικό τηλεγράφημα, στο οποίο γινόταν λόγος για υπερβολική κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ, έντονη νυχτερινή ζωή και προσωπικές σχέσεις που προκαλούσαν αντιδράσεις στο περιβάλλον του πατέρα του.

Η εξέγερση στη Λιβύη και η εγκατάλειψη της κατοικίας

Μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, ο Σααντί εγκατέλειψε τη Λιβύη και κατέφυγε στον Νίγηρα. Η έπαυλη στο Λονδίνο έμεινε χωρίς ιδιοκτήτη και σταδιακά εγκαταλείφθηκε.

Τότε εμφανίστηκε μια ομάδα Λίβυων που αντιτίθεντο στο καθεστώς Καντάφι και αυτοαποκαλούνταν «Ανατρέψτε τους Τυράννους». Τα μέλη της παραβίασαν την περίφραξη, μπήκαν στο ακίνητο και ανάρτησαν ένα μεγάλο πανό με το μήνυμα «Έξω από τη Λιβύη, έξω και από το Λονδίνο».

Ο Σααντί Καντάφι

Η κατοικία ανήκε στην εταιρεία Capitana Seas Limited, η οποία είχε έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και την είχε αγοράσει χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Οι καταληψίες, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκονταν και τέσσερις Λίβυοι αιτούντες άσυλο, υποστήριζαν ότι θα παρέμεναν εκεί μέχρι να επιστραφεί το ακίνητο στον λαό της Λιβύης.

Η νέα κυβέρνηση της χώρας αμφισβήτησε τη νομιμότητα της αγοράς. Υποστήριξε ότι ο Σααντί δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απόκτηση μιας τόσο ακριβής κατοικίας με βάση τις αποδοχές του ως στρατιωτικού, οι οποίες υπολογίζονταν σε περίπου 34.000 λίρες ετησίως.

Τον Μάιο του 2012, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας από την Capitana Seas Limited στο κράτος της Λιβύης.

Η οφειλή των 28 εκατομμυρίων και η ευκαιρία που αναζητούσε ο απατεώνας

Η ιστορία, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Η αμερικανική αμυντική εταιρεία General Dynamics, μέσω της βρετανικής θυγατρικής της General Dynamics United Kingdom (GDUK), διεκδικούσε από τη Λιβύη 28 εκατομμύρια λίρες για ένα συμβόλαιο του 2008 που αφορούσε την προμήθεια συστημάτων επικοινωνίας.

Η δικαστική διαμάχη κράτησε χρόνια και το 2024 εκδόθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έπρεπε να εισπράξει τα χρήματα από την πώληση της έπαυλης.

Αυτή ακριβώς την εξέλιξη επιχείρησε να εκμεταλλευτεί ο Γκέιλ-Τσάιλντς. Δημιούργησε εταιρείες με ονομασίες που παρέπεμπαν στην πραγματική εταιρεία του Σααντί, μεταξύ των οποίων μια βρετανική εταιρεία με την επωνυμία Capitana Seas Ltd και ένα αμερικανικό καταπίστευμα με την ονομασία Capitana Seas 2008 Trust.

Ο Βρετανός απατεώνας

Παρουσιάστηκε ως διευθυντής της εταιρείας του Σααντί και ξεκίνησε νέα δικαστική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο έπρεπε να επιστρέψει στην ιδιοκτησία της.

Για να ενισχύσει την απάτη του, έφτιαξε ακόμη και ένα πλαστό δικηγορικό γραφείο, με την επωνυμία Paine Crow & Partners, το οποίο εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος του κράτους της Λιβύης. Μέσω αυτού υποστήριζε ότι οι λιβυκές αρχές επιθυμούσαν να επιστραφεί η έπαυλη στην εταιρεία του Σααντί.

Ο 60χρονος γνώριζε ότι δεν μπορούσε να ανατρέψει απευθείας την απόφαση του 2012. Έτσι, επέλεξε να κινηθεί μέσω μιας παράλληλης δικαστικής διαδικασίας, προσπαθώντας να εμφανίσει την πλαστή εταιρεία ως νόμιμο ιδιοκτήτη.

Πώς κατάφερε να παραπλανήσει δύο δικαστές

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο Γκέιλ-Τσάιλντς κατάφερε αρχικά να πείσει δύο δικαστές ότι υπήρχε σοβαρή βάση για τη διεκδίκηση της κατοικίας.

Σε δύο διαφορετικές ακροαματικές διαδικασίες εκδόθηκαν συναινετικές δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες άνοιγαν τον δρόμο για την άσκηση έφεσης και την ενδεχόμενη επιστροφή του ακινήτου στην εταιρεία που είχε δημιουργήσει ο απατεώνας.

Το σχέδιό του αποκαλύφθηκε όταν η GDUK επικοινώνησε απευθείας με τις λιβυκές αρχές. Οι αξιωματούχοι της χώρας ξεκαθάρισαν ότι δεν είχαν καμία απολύτως εμπλοκή στη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία.

Η κρεβατοκάμαρα της έπαυλης

Η υπόθεση οδηγήθηκε εκ νέου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου η έφεση απορρίφθηκε. Παράλληλα, ο Γκέιλ-Τσάιλντς υποχρεώθηκε να καταβάλει στην αμυντική εταιρεία δικαστικά έξοδα ύψους 324.522,49 λιρών.

Ο δικαστής Μάρκους Σμιθ ήταν ιδιαίτερα αυστηρός στην απόφασή του, επισημαίνοντας ότι οι δύο προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις είχαν εξασφαλιστεί με εξαπάτηση και παραπλανητικές πληροφορίες.

«Ακόμη και από τα ελάχιστα έγγραφα που είχα εξετάσει, ήταν φανερό ότι κάτι πολύ παράξενο συνέβαινε με τη συγκεκριμένη διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τελικά, απέρριψε το αίτημα για άδεια άσκησης έφεσης, κρίνοντας ότι δεν είχε κανένα απολύτως βάσιμο επιχείρημα.

Η δεύτερη απάτη που τον έστειλε στη φυλακή

Όταν εκδόθηκε η απόφαση για την έπαυλη του Καντάφι, ο Γκέιλ-Τσάιλντς είχε ήδη καταδικαστεί για μια άλλη υπόθεση απάτης. Τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και εννέα μήνες φυλάκισης από το δικαστήριο του Κέμπριτζ, αφού κρίθηκε ένοχος για δύο αδικήματα απάτης και τρεις περιπτώσεις παρακώλυσης της δικαιοσύνης.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση είχε προσπαθήσει να αποκτήσει μια κατοικία στο Χίτσιν του Χερτφορντσάιρ, ο ιδιοκτήτης της οποίας είχε πεθάνει το 2006 χωρίς να αφήσει διαθήκη.

Ο απατεώνας υποστήριξε ότι ο εκλιπών είχε χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως εγγύηση για ένα δάνειο από εταιρεία, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Επειδή το υποτιθέμενο δάνειο δεν είχε αποπληρωθεί, ισχυρίστηκε ότι η κατοικία έπρεπε να περάσει στην ιδιοκτησία του.

Αρχικά κατάφερε να πείσει το δικαστήριο να κάνει δεκτό το αίτημά του, με αποτέλεσμα να ανοίξει ακόμη και ο δρόμος για την έξωση του ενοικιαστή. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας συνταξιούχος πρώην αστυνομικός ντετέκτιβ παρενέβη και συμβούλευσε τον ενοικιαστή να καταγγείλει την υπόθεση ως απάτη.

Η νέα απόπειρα να αποκτήσει την έπαυλη του γιου του Καντάφι δεν προκάλεσε έκπληξη στους συγγενείς του. Ένας από αυτούς δήλωσε στη Daily Mail ότι οι δικαστές που παραπλανήθηκαν δεν ήταν οι πρώτοι που έπεσαν θύματα των μεθοδεύσεών του.

Ένας άλλος συγγενής σχολίασε ότι η προσπάθειά του να βάλει στο χέρι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν τον εξέπληξε καθόλου, προσθέτοντας ότι είχε πάντα εμμονή με τα ακίνητα και έντονες αυταπάτες μεγαλείου.

Η έπαυλη, που στο μεταξύ είχε αφεθεί να καταρρεύσει, πουλήθηκε τελικά τον Ιούλιο του 2026 έναντι μόλις 4 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τα 10 εκατομμύρια που είχε καταβληθεί για την αγορά της το 2009.