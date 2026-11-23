Σαν σήμερα 23 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Νοεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Νοεμβρίου.
- 1828 - Δύναμη περίπου 3000 Ελλήνων, υπό τον Κίτσο Τζαβέλα, απελευθερώνει το Καρπενήσι.
- 1976 - Ένα NAMC YS-11A της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελούσε δρομολόγιο Αθήνα - Λάρισα - Κοζάνη, συνετρίβη κοντά στην Κοζάνη. Νεκροί, 50 επιβαίνοντες.
- 1980 - Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπεδώνει την πόλη Έμπολι της Ιταλίας αφήνοντας πίσω του 4500 νεκρούς και πάνω από 9000 χιλιάδες τραυματίες. Πρόκειται για τον δεύτερο καταστροφικότερο σεισμό της Ιταλίας μετά από αυτόν που ισοπέδωσε την Τοσκάνη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με πάνω από 30000 χιλιάδες νεκρούς.
- 1996 - Το μοντέλο Ειρήνη Σκλήβα κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο ομορφιάς Μις Κόσμος στην Ινδία. Αντιδράσεις από τον Ινδικό λαό για την διοργάνωση των καλλιστείων.
- 2015 - Καταστροφικός σεισμός 6,9 Ρίχτερ, προκαλεί μεγάλες καταστροφές στη Καμπούλ και αφήνει πίσω 80.000 άστεγους και 7.540 νεκρούς.
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