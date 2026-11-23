Snapshot Κλειστό για 90 ημέρες θα είναι από σήμερα τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας στον κόμβο Σταυρού λόγω αντιπλημμυρικών έργων.

Η κυκλοφορία διακόπτεται και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο Σταυρού (76ο χλμ) έως τη διασταύρωση προς Βρασνά (79ο χλμ).

Οι οδηγοί προς Καβάλα θα εκτρέπονται μέσω Εγνατίας Οδού από κόμβο Ρεντίνας έως Μικρή Βόλβη και στη συνέχεια στην παλαιά εθνική οδό μέσω Νέων Βρασνών.

Οι οδηγοί προς Θεσσαλονίκη θα εκτρέπονται αντίστροφα μέσω Νέων Βρασνών, Εγνατίας Οδού και κόμβου Μικρής Βόλβης.

Η κυκλοφορία από Καβάλα προς Βρασνά θα διεξάγεται κανονικά και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να είναι προσεκτικοί. Snapshot powered by AI

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από από σήμερα Δευτέρα (23/11) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, καθώς τμήμα της θα παραμείνει κλειστό για 90 ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του Σταυρού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού 2, από τον ισόπεδο κόμβο Σταυρού (76ο χιλιόμετρο) έως τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό προς Βρασνά (79ο χιλιόμετρο).

Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή υδραυλικών υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και τη συσσώρευση υδάτων στον κόμβο του Σταυρού.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Για τους οδηγούς με κατεύθυνση προς Καβάλα, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον κόμβο Ρεντίνας προς τον ανισόπεδο κόμβο Μικρής Βόλβης της Εγνατίας Οδού. Από εκεί, τα οχήματα θα ακολουθούν την Εγνατία Οδό (Α2) προς Καβάλα και θα επιστρέφουν στην παλαιά εθνική οδό μέσω του κόμβου Νέων Βρασνών.

Εναλλακτικά, οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν το τοπικό οδικό δίκτυο.

Διευκρινίζεται ότι όσοι κινούνται από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τον Σταυρό θα μπορούν να φτάνουν κανονικά στην περιοχή, χωρίς να επηρεάζονται από τη διακοπή κυκλοφορίας.

Για τους οδηγούς με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, η εκτροπή θα πραγματοποιείται από τον κόμβο Νέων Βρασνών προς την Εγνατία Οδό, με κατεύθυνση τον κόμβο Μικρής Βόλβης. Στη συνέχεια, μέσω της συνδετήριας οδού προς Ρεντίνα, τα οχήματα θα επιστρέφουν στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Και σε αυτή την περίπτωση θα είναι δυνατή η χρήση του τοπικού οδικού δικτύου.

Η Τροχαία διευκρινίζει ότι η κυκλοφορία από την Καβάλα προς τα Βρασνά θα διεξάγεται κανονικά.

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις μετακινήσεις στην περιοχή για τους επόμενους τρεις μήνες. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τους κόμβους όπου θα πραγματοποιούνται οι εκτροπές.