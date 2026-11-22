Ένα γυαλί τοποθετείται για να ελεγχθεί αν υπάρχει κρυφή κάμερα, ενώ οι υποψήφιοι περιμένουν την έναρξη των ετήσιων εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο σε μια αίθουσα εξετάσεων στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

Snapshot Ο υπουργός Παιδείας της Νότιας Κορέας, Τσόι Κιο-τζιν, παραιτήθηκε λόγω σκανδάλου αντιγραφής στις εθνικές εξετάσεις.

Περισσότεροι από 100 υποψήφιοι εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν μη επιτρεπόμενες έξυπνες συσκευές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων Suneung.

Η κυβέρνηση απέστειλε τρεις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε όλα τα κινητά τηλέφωνα της χώρας για να αποτρέψει την αντιγραφή.

Οι υποψήφιοι υποχρεώθηκαν να καλύψουν κουμπιά στα ρούχα και να υποβληθούν σε ελέγχους, προκαλώντας έντονη ανησυχία ακόμα και στους τίμιους μαθητές.

Ο Πρόεδρος Λι Τζέ Μιουνγκ αποδέχτηκε την παραίτηση του υπουργού και ζητά αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος. Snapshot powered by AI

Την παραίτησή του, από την θέση του υπέβαλε ο υπουργός Παιδείας της Νότιας Κορέας, Τσόι Κιο-τζιν, υπό το βάρος του σκανδάλου αντιγραφής στις εξετάσεις που συγκλόνισε τη χώρα.

«Ως αρμόδιος υπουργός, πιστεύω ότι δεν μπορώ να αποφύγω την κριτική ότι δεν προετοιμαστήκαμε εκ των προτέρων», ανέφερε ο Τσόι, σύμφωνα με δημοσίευμα του νοτιοκορεατικού πρακτορείου ειδήσεων Yonhap την Κυριακή.

«Τώρα που οι εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί, αισθάνομαι βαθύ αίσθημα ευθύνης και υποβάλλω την παραίτησή μου», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ —ο οποίος ζητούσε αναμόρφωση του ισχύοντος εξεταστικού συστήματος— αποδέχτηκε αργότερα την παραίτηση του Τσόι.

Η εξέταση «Suneung» διαρκεί έως και εννέα ώρες και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική πορεία εκατομμυρίων Νοτιοκορεατών.

Πριν από μία εβδομάδα, ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στις εθνικές εξετάσεις παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε μίνι-κάμερα, κινητό τηλέφωνο και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Το υπουργείο Παιδείας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εντοπίστηκαν 111 υποψήφιοι με μη επιτρεπόμενες έξυπνες συσκευές κατά τη διάρκεια του φετινού Suneung, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 500.000 μαθητές.

Αυτό ώθησε τις αρχές να αναλάβουν επείγουσα δράση για τον εντοπισμό κρυφών συσκευών, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης σε κάθε κινητό τηλέφωνο της χώρας.

Την Πέμπτη, μεταξύ 08:00 και 15:00 τοπική ώρα, εστάλησαν τρεις ειδοποιήσεις, με αποτέλεσμα τα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη τη χώρα να ηχήσουν ταυτόχρονα – ακόμη και αν ήταν σε αθόρυβη λειτουργία, και ακόμη και αν ανήκαν σε τουρίστες που χρησιμοποιούσαν περιαγωγή δεδομένων.

Τα τηλέφωνα δεν χτυπούσαν αν ήταν απενεργοποιημένα ή σε λειτουργία πτήσης.

Ήταν η πρώτη φορά που η Νότια Κορέα χρησιμοποίησε το εθνικό της σύστημα προειδοποίησης καταστροφών για να εντοπίσει τους αντιγραφείς στις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι έπρεπε επίσης να καλύψουν τα κουμπιά στα πουκάμισα και τα σακάκια τους για να εμποδίσουν τυχόν κρυφές κάμερες, ενώ οι αρχές διενήργησαν ελέγχους στα γυαλιά.

Όλα αυτά προκάλεσαν παράνοια ακόμη και στους τίμιους υποψηφίους, που ανησυχούσαν πως η όποια κίνησή τους θα κινούσε υποψίες.

Διαβάστε επίσης