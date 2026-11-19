Snapshot Ο Λι Τζιν-γου, 32 ετών, βρέθηκε νεκρός σε μοτέλ της Σεούλ, εν μέσω κατηγοριών για απάτη με χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε εξετάσεις εισαγωγής.

Υπέστη καρδιακή ανακοπή, με ένα ιδιόχειρο σημείωμα που ανέφερε εξάντληση σώματος και μυαλού, χωρίς παραδοχή ενοχής.

Ο Λι δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη ζωντανή παρουσίαση για να αντικρούσει τις κατηγορίες, και το κινητό του ήταν απενεργοποιημένο.

Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θα συνεχιστεί, αλλά η ποινική διαδικασία πιθανότατα θα τερματιστεί λόγω θανάτου του κατηγορούμενου. Snapshot powered by AI

Ο Λι Τζιν-γου, 32 ετών, ο οποίος αντιμετώπισε κατηγορίες ότι έλαβε τέλειο σκορ σε εξετάσεις εισαγωγής στη νομική σχολή της Νότιας Κορέας, (Legal Education Eligibility Test -LEET) μέσω αντιγραφής με τεχνητή νοημοσύνη (AI), βρέθηκε νεκρός σε ένα μοτέλ της Σεούλ την Πέμπτη

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπέστη καρδιακή ανακοπή, ωστόσο στον χώρο βρέθηκε ένα σχοινί κι ένα ιδιόχειρο σημείωμα που έγραφε, «Το σώμα και το μυαλό μου είναι εξαντλημένα.» Ωστόσο, δεν περιλάμβανε καμία παραδοχή ή συγγνώμη για την υποτιθέμενη αντιγραφή στις εξετάσεις.

Ο Λι επρόκειτο αντικρούσει τις κατηγορίες σήμερα, εμφανιζόμενος σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπου θα έλυνε ζωντανά ασκήσεις κορεατικής γλώσσας. Ωστόσο δεν προσήλθε στον χώρο, και το κινητό του τηλέφωνο ήταν επίσης απενεργοποιημένο.

Μετά την αποτυχία του Λι να εμφανιστεί στην προκαθορισμένη ώρα που διανέμονται τα τεστ CSAT για την κορεατική γλώσσα, το ινστιτούτο ακύρωσε την επαλήθευση. Ωστόσο κινητοποίησε αστυνομικές δυνάμεις για να επιβεβαιώσουν ότι είναι ασφαλής.

Μετέβησαν στο σπίτι του, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει από τότε που έφυγε το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου.

Τελικά εντοπίστηκε σε ένα μοτέλ περίπου στη μία μετά το μεσημέρι.

Παρά τον θάνατό του, η αστυνομική έρευνα για τις κατηγορίες απάτης της AI εναντίον του Λι θα συνεχιστεί, αν και πιθανότατα η ποινική υπόθεση θα κλείσει καθώς δεν μπορούν να ασκηθούν διώξεις πλέον.