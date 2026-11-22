Snapshot Από Δεκέμβριο 2026 έως πρώτο εξάμηνο 2027 θα ξεκινήσουν πληρωμές αναδρομικών σε περίπου 640.000 συνταξιούχους για επανυπολογισμούς, περικοπές και παράλληλη ασφάλιση.

Αναδρομικά έως 19.643 ευρώ θα λάβουν περίπου 40.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο 2016 με τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης.

Περίπου 370.000 συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά από περικοπές επικουρικών και Δώρων για το διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, με πληρωμές σε 25.000 μέχρι στιγμής.

Περίπου 50.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου διεκδικούν επιστροφές από την αντισυνταγματική κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης, με αναδρομικά έως 9.500 ευρώ.

150.000 παλαιοί συνταξιούχοι με παράλληλη ασφάλιση ζητούν μηνιαίες αυξήσεις έως 300 ευρώ και αναδρομικά άνω των 10.000 ευρώ, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας για την τελική ρύθμιση. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά σταδιακής διευθέτησης μπαίνουν εκκρεμότητες που αφορούν περίπου 640.000 συνταξιούχους, οι οποίοι διεκδικούν αναδρομικά από επανυπολογισμούς συντάξεων, περικοπές επικουρικών και Δώρων, κρατήσεις και παράλληλη ασφάλιση.

Οι καταβολές προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο και να συνεχιστούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή.

Οι μεγαλύτερες επιστροφές μπορούν να φτάσουν τις 19.643 ευρώ, ενώ για ορισμένους παλαιούς συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση εξετάζονται και μηνιαίες αυξήσεις έως 300 ευρώ.

Οι πέντε κατηγορίες συνταξιούχων που διεκδικούν αναδρομικά

1. Επανυπολογισμός συντάξεων - 40.000 δικαιούχοι

Περίπου 40.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης, περιμένουν την ολοκλήρωση του επανυπολογισμού των συντάξεών τους.

Οι διορθώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μηνιαία αύξηση έως 240 ευρώ και σε αναδρομικά που, σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνουν τις 19.643 ευρώ.

2. Επικουρικές συντάξεις και Δώρα - 370.000 συνταξιούχοι

Η πολυπληθέστερη κατηγορία αφορά 370.000 συνταξιούχους που έχουν προσφύγει δικαστικά για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στα Δώρα κατά το ενδεκάμηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016.

Παρά τις δικαστικές διεκδικήσεις, η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν πληρωθεί περίπου 25.000 συνταξιούχοι, ενώ για σχεδόν 200.000 εκκρεμούν ακόμη δικαστικές αποφάσεις.

3. Επιστροφές από την Εισφορά Αλληλεγγύης - 50.000 δικαιούχοι

Περίπου 50.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου διεκδικούν την επιστροφή ποσών από κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Οι αξιώσεις συνδέονται με την απόφαση 244/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έκρινε αντισυνταγματική τη συγκεκριμένη κράτηση για το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Τα αναδρομικά μπορούν να φτάσουν περίπου τις 9.500 ευρώ για συνταξιούχους ειδικών μισθολογίων και τις 8.550 ευρώ για συνταξιούχους υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων φορέων.

4. Συντάξεις χηρείας - 30.000 δικαιούχοι

Στην τέταρτη κατηγορία εντάσσονται περίπου 30.000 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του Δημοσίου, των οποίων οι παροχές υπολογίστηκαν λανθασμένα.

Οι περιπτώσεις αφορούν συντάξεις που απονεμήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 έως τον Απρίλιο του 2019.

Εξαιτίας των σφαλμάτων, οι δικαιούχοι λάμβαναν μικρότερα ποσά από εκείνα που προβλέπονταν, με τις διεκδικούμενες επιστροφές να φτάνουν περίπου τις 8.000 ευρώ.

5. Παράλληλη ασφάλιση - 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση 150.000 συνταξιούχων που είχαν αποχωρήσει πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν καταβάλει εισφορές σε περισσότερα από ένα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρόκειται κυρίως για μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως στον υπολογισμό της κύριας σύνταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι διεκδικούν μηνιαίες προσαυξήσεις που μπορούν να φτάσουν τα 300 ευρώ, καθώς και αναδρομικά άνω των 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης που θα αναγνωριστεί.

Η οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς ο e-ΕΦΚΑ αναμένει διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας σχετικά με το εάν απαιτείται ερμηνευτική εγκύκλιος ή νομοθετική παρέμβαση.

Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα για την αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης και την αντίστοιχη αναπροσαρμογή της σύνταξής τους.

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