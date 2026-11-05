Συντάξεις: Έρχεται ψαλίδι στην Εισφορά Αλληλεγγύης - Ποιοι κερδίζουν και τι αναδρομικά διεκδικούν

Snapshot Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει αλλαγή στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, προτείνοντας επιβολή εισφοράς μόνο στο ποσό σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.400 ή 1.468 ευρώ.

Η σημερινή μέθοδος επιβολής εισφοράς στο σύνολο της σύνταξης θεωρείται αντισυνταγματική λόγω άνισης μεταχείρισης και έλλειψης αναλογικότητας.

Με την προτεινόμενη αλλαγή, οι συνταξιούχοι με υψηλότερες συντάξεις θα έχουν σημαντική μείωση στις μηνιαίες κρατήσεις.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται στις αρχές του 2027 και αφορά πάνω από 450.000 συνταξιούχους του δημόσιου τομέα.

Συνταξιούχοι που θεωρούν ότι έχουν επιβαρυνθεί αδικαιολόγητα μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά μέσω δικαστικών προσφυγών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων έως το 2027. Snapshot powered by AI

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αισθητή μείωση των μηνιαίων κρατήσεων αλλά και στην επιστροφή αναδρομικών ποσών, βρίσκονται προ των πυλών. Στο επίκεντρο βρίσκεται κρίσιμη υπόθεση που εξετάστηκε από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την επικείμενη απόφαση να αναμένεται στις αρχές του 2027.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», η εισήγηση που συζητήθηκε στο ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο τάσσεται υπέρ της αλλαγής του σημερινού συστήματος παρακράτησης, επισημαίνοντας ζητήματα συνταγματικότητας στον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται η εισφορά στους συνταξιούχους.

Ειδικότερα, προτείνεται η ΕΑΣ να υπολογίζεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο των 1.400 ευρώ ή των 1.468 ευρώ, που αποτελεί το ισχύον σήμερα όριο, και όχι στο σύνολο της σύνταξης, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.

Τα δύο βασικά ζητήματα συνταγματικότητας

Η εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου προς την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντοπίζει δύο βασικές αδυναμίες στο υφιστάμενο καθεστώς.

Η πρώτη αφορά την άνιση μεταχείριση μεταξύ των συνταξιούχων. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη έως 1.400 ευρώ δεν επιβαρύνονται με ΕΑΣ, ενώ όσοι ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο καλούνται να καταβάλλουν την εισφορά επί ολόκληρου του ποσού της σύνταξής τους. Η συγκεκριμένη πρακτική εκτιμάται ότι δημιουργεί ζήτημα παραβίασης της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

Η δεύτερη ένσταση σχετίζεται με την αρχή της αναλογικότητας. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή των συντελεστών της εισφοράς στο σύνολο της σύνταξης, αντί μόνο στο ποσό που υπερβαίνει κάθε εισοδηματικό όριο, προκαλεί δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η εφαρμογή των αντίστοιχων ποσοστών αποκλειστικά στο τμήμα της σύνταξης που βρίσκεται πάνω από το εκάστοτε όριο.

Παράδειγμα μείωσης της κράτησης

Οι οικονομικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αλλαγής αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στο παράδειγμα συνταξιούχου που λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 2.200 ευρώ.

Με το σημερινό σύστημα και συντελεστή κράτησης 7%, η παρακράτηση ανέρχεται σε 154 ευρώ τον μήνα. Εάν, όμως, εφαρμοστεί ο προτεινόμενος τρόπος υπολογισμού, η εισφορά θα επιβάλλεται μόνο στα 732 ευρώ που υπερβαίνουν το όριο των 1.468 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, η μηνιαία κράτηση θα περιοριστεί στα 51,25 ευρώ, δηλαδή θα προκύψει ελάφρυνση 102,75 ευρώ κάθε μήνα για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο.

Πότε αναμένεται η απόφαση και ποιους αφορά

Η υπόθεση έφτασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο έπειτα από αγωγή που κατατέθηκε το 2020 από συνταξιούχο του Δημοσίου, ο οποίος αμφισβήτησε τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ και διεκδίκησε αναδρομικά ύψους 13.400,91 ευρώ.

Η οριστική κρίση της Ολομέλειας αναμένεται στις αρχές του 2027. Εφόσον το δικαστήριο υιοθετήσει την εισήγηση, θα ανοίξει ο δρόμος για την αναμόρφωση του συστήματος κρατήσεων, με τις αλλαγές να αφορούν περισσότερους από 450.000 συνταξιούχους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που επιβαρύνονται σήμερα με την εισφορά.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, η κυβέρνηση θα κληθεί να προσαρμόσει το ισχύον πλαίσιο στις δικαστικές αποφάσεις, προχωρώντας στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη μείωση των κρατήσεων.

Ποιοι συνταξιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα των αναδρομικών, καθώς οι συνταξιούχοι που θεωρούν ότι έχουν επιβαρυνθεί αδικαιολόγητα από την ΕΑΣ μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», τα χρονικά περιθώρια που περιγράφονται για τις σχετικές προσφυγές διαμορφώνονται ως εξής:

Όσοι καταθέσουν αγωγή έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026 μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφές κρατήσεων για τα έτη 2024, 2025 και 2026.

Όσοι προσφύγουν δικαστικά μέσα στο 2027 μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά για τα έτη 2025 και 2026.

Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αγωγές πριν από το 2026 διατηρούν τις αξιώσεις τους για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που καλύπτουν οι προσφυγές τους.

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστικός παράγοντας θα είναι το περιεχόμενο της τελικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και οι ρυθμίσεις που θα ακολουθήσουν για την εφαρμογή της.

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