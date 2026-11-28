Snapshot Snapshot powered by AI

Τον θάνατο δύο ανδρών που εργάζονταν για τη μη κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (Médecins Sans Frontières / MSF) ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, κάνοντας λόγο για εξόντωση «τρομοκρατών» την Παρασκευή. Η αντίδραση της οργάνωσης ήταν άμεση, δηλώνοντας «συγκλονισμένη και αγανακτισμένη».

Σε ανάρτησή τους στο Telegram, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι «έπληξαν και εξόντωσαν δύο τρομοκράτες στην Πόλη της Γάζας, οι οποίοι εργάζονταν επίσης για τη διεθνή οργάνωση MSF». Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, από το αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκαν οι Άχμεντ Σουφιάν Μουχάμαντ Αλί Αμπού Χασίρα και Μουάθ Γιούσεφ Αλί Σουμπχ, με τον στρατό να παρουσιάζει τον δεύτερο ως διοικητή πυροβολαρχίας της Χαμάς.

Εντελώς διαφορετική εικόνα μεταφέρουν οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα». Με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, τόνισαν: «Είμαστε συγκλονισμένοι και αγανακτισμένοι από τη δολοφονία δύο συναδέλφων μας, αμφότεροι ήταν φύλακες (κλινικής), εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε μια από τις κλινικές μας στη Γάζα». Με τους δύο αυτούς θανάτους, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της οργάνωσης που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας ανέρχεται πλέον στους 17.

Η εύθραυστη εκεχειρία και ο απολογισμός

Το νέο περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται διαρκώς για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, ύστερα από δύο χρόνια πολέμου.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, περισσότεροι από 1.650 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελεγχόμενου από τη Χαμάς υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία ο ΟΗΕ κρίνει αξιόπιστα. Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταγράψει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικούς και έναν συμβασιούχο του υπουργείου Άμυνας.

Διαβάστε επίσης