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Περισσότερα από 63 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθηκευτικό χώρο στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου συνέλαβαν έναν 26χρονο αλλοδαπό. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναπτύξει δράση στη διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας σε εμπόρους ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και πραγματοποιώντας διασταυρώσεις στοιχείων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη φερόμενη δραστηριότητά τους και οργάνωσαν επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Τα ναρκωτικά βρίσκονταν σε ενοικιαζόμενο container

Κατά την επιχείρηση, ο 26χρονος εντοπίστηκε μέσα σε ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο τύπου container στο Μαρκόπουλο, όπου φέρεται να φύλασσε περισσότερα από 63 κιλά κάνναβης, όχι μόνο για λογαριασμό του αλλά και για λογαριασμό του 27χρονου, ο οποίος είχε μισθώσει τον χώρο. Σκοπός, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν η περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών.

Από την έρευνα στον αποθηκευτικό χώρο και την κατοχή του συλληφθέντος κατασχέθηκαν συνολικά:

53 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 63 κιλών και 280 γραμμαρίων.

Τρία κινητά τηλέφωνα.

Κλειδί λουκέτου και κάρτα εισόδου που αντιστοιχούσαν στον αποθηκευτικό χώρο.

Εισιτήριο στάθμευσης οχήματος από αεροδρόμιο του εξωτερικού.

Εξοπλισμός συσκευασίας, και συγκεκριμένα συσκευή σφράγισης χάρτινων κιβωτίων, καθώς και υφασμάτινα κλινοσκεπάσματα που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών.

Γνωστός στις Αρχές ο 26χρονος

Όπως έγινε γνωστό, ο 26χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Ο 27χρονος ημεδαπός, που περιλαμβάνεται επίσης στη δικογραφία, εξακολουθεί να αναζητείται.