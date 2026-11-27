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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου στην Ιόνια Οδό, καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Άσκηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Πλήρους Κλίμακας με την ονομασία «ΚΑΛΥΔΩΝΑ 2026».

Ειδικότερα, από τις 08:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου, στο τμήμα που εκτείνεται από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γαβρολίμνης, στο 18,507ο χιλιόμετρο, έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεσολογγίου, στο 31,822ο χιλιόμετρο.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών θα πραγματοποιηθούν εκτροπές μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με την κατάλληλη οδική σήμανση να καθοδηγεί τους διερχόμενους.

Συγκεκριμένα, όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα θα πρέπει να εγκαταλείπουν την Ιόνια Οδό στον κόμβο της Γαβρολίμνης και να συνεχίζουν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου, από όπου θα μπορούν να εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο.

Αντίστοιχα, οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Αντίρριο θα εξέρχονται από τον κόμβο Μεσολογγίου και θα ακολουθούν την ίδια διαδρομή με αντίθετη κατεύθυνση, μέχρι τον κόμβο Γαβρολίμνης, όπου θα επανέρχονται στην Ιόνια Οδό.

Παράλληλα, λόγω των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, θα ισχύσουν μειωμένες τιμές διοδίων στον μετωπικό σταθμό της Κλόκοβας.

Η Νέα Οδός ζητά την κατανόηση των οδηγών για την προσωρινή ταλαιπωρία και συνιστά αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της σήμανσης και τις οδηγίες που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια της εκτροπής.