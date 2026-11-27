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Η κυβέρνηση της Ρώμης ανακοίνωσε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρεται, «η Μελόνι εξέφρασε την ανησυχία της ιταλικής κυβέρνησης για την επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις στο λιμάνι της Βεγγάζης». Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, η επιχείρηση αυτή «παραβίασε την κυριαρχία της Λιβύης και κινδυνεύει να προκαλέσει την επέκταση της σύρραξης στη Μεσόγειο».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας της προς την Ουκρανία στην όλη πορεία που πρέπει να οδηγήσει σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, αλλά «αποσαφήνισε ότι η στήριξη αυτή δεν μπορεί να μετατραπεί σε αποδοχή πρωτοβουλιών οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ιταλίας και της περιοχής».

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προληπτικό συντονισμό με τους εταίρους. Διαβεβαίωσε ότι κατανόησε τις ιταλικές ανησυχίες και δεσμεύθηκε ότι θα εγγυάται μια διαρκή και άμεση επικοινωνία και ότι θα μοιράζεται τις πληροφορίες που θα διαθέτει», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

Ζελένσκι: Η πρόσφατη επιχείρηση στη Λιβύη διεξήχθη χωρίς προηγούμενη συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς εταίρους μας

Την ιταλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα μίλησα με την Τζόρτζια Μελόνι. Συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο και είναι σημαντικό να κατανοούμε ο ένας τον άλλον».

Αυτό έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

«Επιβεβαίωσα ότι η πρόσφατη επιχείρηση στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», ανέφερε.

«Τόνισα επίσης τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα ανταλλάσσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και θα διατηρούν άμεση, τακτική και αποτελεσματική επικοινωνία», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, υποδέχθηκε θετικά τις διευκρινίσεις του Ουκρανού προέδρου σχετικά με την επίθεση στη Λιβύη.

«Η κυβέρνηση δεν είπε ποτέ ψέματα, ούτε ενώπιον του Κοινοβουλίου ούτε στα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με τις ουκρανικές επιθέσεις στη Βεγγάζη. Η συγγνώμη του Ζελένσκι ξεκαθαρίζει οριστικά την κατάσταση», έγραψε στην πλατφόρμα X.

«Οι ασυνάρτητες δηλώσεις και οι κατηγορίες που στράφηκαν εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον μου, υπό την ιδιότητά μου ως υπουργού Εξωτερικών, στρέφονται σήμερα εναντίον εκείνων που τις διατύπωσαν απερίσκεπτα».

«Αποκαλύπτουν την κακοπιστία και την πολιτική σκοπιμότητα όσων επιχείρησαν με αυτόν τον τρόπο να ανακτήσουν μια λαϊκή υποστήριξη που έχουν χάσει οριστικά».

«Στην εξωτερική πολιτική δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διαιρέσεις στις πιο απαιτητικές στιγμές για την Ιταλία», πρόσθεσε.

Ζελένσκι για Πούτιν: «Φίλος; Είναι σαν να αποκαλείς φίλο τον Χίτλερ»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το να αποκαλεί κανείς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, «φίλο», όπως έκανε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ισοδυναμεί με το να αποκαλούσε κάποιος φίλο τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Είναι παράξενο. Είναι επιτιθέμενος και δολοφόνος. Δεν μπορεί να θεωρείται φίλος», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο BBC.

«Είναι σαν να αποκαλείς τον Αδόλφο Χίτλερ φίλο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τον Ρώσο ομόλογό του αποκαλώντας τον «φίλο μου», έκφραση την οποία χρησιμοποίησε στη συνέχεια και ως λεζάντα φωτογραφίας που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία οι δύο ηγέτες εμφανίζονταν να ανταλλάσσουν χειραψία.

Ο Ζελένσκι κάλεσε εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Είναι μια ισχυρή χώρα, που μπορεί να ασκήσει πίεση επειδή διαθέτει δύναμη και κύρος», δήλωσε.

«Είναι κρίμα που έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή και τους βοηθούν περισσότερο εκεί», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ρωσία: «Το καθεστώς του Κιέβου αποτελεί απειλή - Η Ιταλία πρέπει να ανοίξει τα μάτια της»

Η ρωσική πρεσβεία στην Ιταλία κάλεσε τη Ρώμη «να ανοίξει τα μάτια της» όσον αφορά την Ουκρανία, μετά την επίθεση εναντίον δύο πλοίων στο λιμάνι της Βεγγάζης.

«Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τη διεθνή κοινότητα για τους εξαιρετικά σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η ανοχή απέναντι στο καθεστώς του Κιέβου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της πρεσβείας.

«Η επιθετική φύση αυτού του καθεστώτος και η προθυμία του να διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα προκειμένου να παραμείνει στην επιφάνεια το ωθούν να επιχειρεί να παρασύρει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».

Η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση εναντίον των ρωσικών πλοίων στα ανοιχτά της Λιβύης χειρίζονταν στρατιωτικοί των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή της Μισράτα, όπου υπάρχει και ιταλικό στρατιωτικό απόσπασμα, επιβεβαιώνουν πόσο σοβαρή και συγκεκριμένη απειλή αποτελεί το σημερινό καθεστώς του Κιέβου». «Παρότι παραμένει αδιευκρίνιστο πώς έφτασαν τα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη στα λιβυκά χωρικά ύδατα, το γεγονός ότι οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιούν το έδαφος κρατών που γειτνιάζουν με την Ιταλία για να επεκτείνουν τη ζώνη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ρωσίας θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να κάνει επιτέλους την Ιταλία να ανοίξει τα μάτια της».

Η ρωσική πρεσβεία καταλήγει επικρίνοντας τις ιταλικές αρχές, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, έχουν καταστήσει τη φιλοουκρανική στάση κυρίαρχη κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Ο Πούτιν εγκαινιάζει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο με υπερηχητικούς πυραύλους Tsirkon

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, παρέστη στο Αρχάγγελσκ, στη Λευκή Θάλασσα, στην τελετή έπαρσης της σημαίας στο νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο πολλαπλών αποστολών Perm.

Η τελετή σηματοδοτεί την ένταξη του υποβρυχίου στη δύναμη του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το Perm είναι το πρώτο υποβρύχιο παραγωγής που έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως φορέας των υπερηχητικών πυραύλων cruise Tsirkon.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να εκτοξεύονται από πλοία επιφανείας και υποβρύχια που διαθέτουν κατακόρυφους εκτοξευτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, αναπτύσσουν ταχύτητα Mach 8–9, δηλαδή οκτώ έως εννέα φορές την ταχύτητα του ήχου, και διαθέτουν βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Φέρουν συμβατική πολεμική κεφαλή, ενώ εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ώστε να μεταφέρουν και πυρηνική.

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