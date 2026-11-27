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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η Στερεά Ελλάδα ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τις αρμόδιες αρχές να ενεργοποιούν το επίπεδο κινητοποίησης «Red Code» για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση έρχεται μετά την αναβάθμιση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι αρκετές περιοχές της χώρας θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση. Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Πιερία και η Χαλκιδική, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει αρχικά τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Φθιώτιδα, αλλά και την Εύβοια. Σταδιακά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Για την Κυριακή, σε καθεστώς κινητοποίησης «Red Code» θα βρίσκονται οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων.

Έκτακτη σύσκεψη στη Φθιώτιδα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας

Μπροστά στην επικείμενη επιδείνωση του καιρού, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Ηλία Κ. Σανίδα, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας στη Λαμία όσο και στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας.

Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και ο σχεδιασμός των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Φθιώτιδα αναμένεται να δεχθεί σημαντικά ύψη βροχής, ισχυρές καταιγίδες, αλλά και ιδιαίτερα θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους, η ένταση των οποίων ενδέχεται να φτάσει τα 9 και 10 μποφόρ. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών, η διαθεσιμότητα προσωπικού και μηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν έτοιμοι να συνδράμουν, ο καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες

Η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενεργοποιήθηκε έπειτα από σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με βάση το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και την εκτίμηση κινδύνου από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημαίνεται, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, σε συνδυασμό με τους πολύ ισχυρούς ανέμους, κρίνεται ιδιαίτερα αυξημένος.

Η ετοιμότητα των υπηρεσιών και των φορέων της Φθιώτιδας θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, εκτός εάν υπάρξει νεότερη οδηγία.

Στην έκτακτη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του Λιμεναρχείου Στυλίδας, των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, των δήμων της Φθιώτιδας, καθώς και εθελοντικές οργανώσεις και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, Ηλίας Κ. Σανίδας, υπογράμμισε ότι η περιοχή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με την Κυριακή να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ανησυχία.

Όπως ανέφερε, οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και το σύνολο των αρμόδιων μηχανισμών βρίσκονται σε ετοιμότητα, με προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό σε επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται διαρκώς και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση, καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Πότε και πού θα βρέξει

Το νέο κύμα κακοκαιρίας συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά και θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η εξέλιξη των φαινομένων θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις.

Η πρώτη αφορά κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη θα μεταφέρει το επίκεντρο των βροχοπτώσεων προς την κεντρική και νότια Ελλάδα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Ισχυρές βροχές στα δυτικά και επέκταση των φαινομένων

Από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά προς τις κεντρικές περιοχές.

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται να είναι η βροχόπτωση στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιονίου και στη δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου εκτιμάται ότι θα καταγραφούν μεγάλα ύψη υετού. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη δυτική Πελοπόννησο.

Από τις βραδινές ώρες, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως την Πιερία και τη Χαλκιδική, καθώς και την ανατολική Θεσσαλία.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά στο Newsbomb, τα τοπικά μέγιστα των βροχοπτώσεων το Σάββατο ενδέχεται να κυμανθούν από 100 έως 135 χιλιοστά, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Meteo.gr κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωσης του Σαββάτου στην Κατηγορία 4, δηλαδή στην κατηγορία των πολύ σημαντικών επεισοδίων βροχής.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Το επίκεντρο μεταφέρεται στην κεντρική και νότια Ελλάδα

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα αλλάξει σταδιακά γεωγραφική θέση, με τις ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Αρχικά, σημαντικά φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, με έμφαση στη Φθιώτιδα, καθώς και στην Εύβοια. Στη συνέχεια, οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν προς την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Θοδωρή Κολυδά, τα τοπικά ύψη βροχής ενδέχεται να προσεγγίσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τα 150 χιλιοστά.

Παράλληλα, η Κυριακή θα συνοδευτεί από σημαντική ενίσχυση των βορείων και βορειοανατολικών ανέμων. Στο Αιγαίο οι εντάσεις θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ τοπικά η ΕΜΥ προειδοποιεί ακόμη και για 10 μποφόρ.

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει αισθητή και στη θερμοκρασία, η οποία θα παρουσιάσει σημαντική πτώση, δίνοντας πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα στο σκηνικό.

Κολυδάς: Έρχονται μεγάλα ύψη βροχής – Στο επίκεντρο και η Κρήτη τη Δευτέρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νεότερη πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο Newsbomb, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η κακοκαιρία ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από αυτή που αρχικά υπολογιζόταν.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εκτίμησή του, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στις ισχυρές βροχοπτώσεις του Σαββατοκύριακου, αλλά επεκτείνεται και στη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, όταν η Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των φαινομένων.

Ειδικότερα, στη δυτική Κρήτη τα προβλεπόμενα ύψη βροχής ενδέχεται να αγγίξουν τα 180 χιλιοστά σε διάστημα 24 ωρών. Πρόκειται για μια προγνωστική ένδειξη που, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, χρειάζεται να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την επικαιροποίηση των προειδοποιήσεων για την κακοκαιρία.

Τη Δευτέρα, την ώρα που τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, στην Κρήτη θα διατηρείται αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές θα επιμένουν σε τμήματα της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα νεότερα δεδομένα δημιουργούν την ανάγκη να εξεταστεί η χρονική επέκταση του έκτακτου δελτίου και για τη Δευτέρα, με ειδική αναφορά στην Κρήτη, καθώς η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων σε τόσο υψηλές τιμές βροχόπτωσης αποτελεί ένδειξη που δεν πρέπει να παραβλεφθεί.

Τι καιρό θα κάνει στην Αττική - Πότε περιμένουμε βροχές στην Αθήνα

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αττική, με τις βροχοπτώσεις να αναμένεται να γίνουν περισσότερο αισθητές από το απόγευμα του Σαββάτου.

Ειδικότερα, το Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρουσιάσουν ενίσχυση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Θοδωρή Κολυδά, τα τοπικά ύψη βροχής στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τα 30 χιλιοστά.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Πιο ενδιαφέρουσα από πλευράς καιρικών φαινομένων αναμένεται να είναι η Κυριακή, καθώς η μετατόπιση της κακοκαιρίας προς την ανατολική Στερεά θα διατηρήσει αυξημένη την πιθανότητα βροχών στην Αττική. Την ίδια στιγμή, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού.

Τη Δευτέρα οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν να εξασθενούν, ωστόσο οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, χωρίς να αποκλείονται ορισμένα ασθενή τοπικά φαινόμενα.

Θεσσαλονίκη: Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου

Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το Σάββατο να αποτελεί την ημέρα κατά την οποία αναμένονται τα σημαντικότερα φαινόμενα.

Οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν κυρίως από τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της πόλης τα τοπικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 50 χιλιοστά.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν στις θαλάσσιες περιοχές, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Η εικόνα του καιρού θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο - Πού χρειάζεται προσοχή

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, ένα ακόμη χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι, οι οποίοι αναμένεται να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές.

Το Σάββατο, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση, αγγίζοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Την Κυριακή οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με τις εντάσεις να φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης έως 7 μποφόρ.

Η εικόνα δεν θα αλλάξει σημαντικά ούτε τη Δευτέρα, καθώς οι θυελλώδεις βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο, κυρίως στο κεντρικό και νότιο τμήμα του, όπου θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Ακόμη και την Τρίτη, παρά τον περιορισμό των βροχοπτώσεων, οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να είναι ενισχυμένοι, με τις εντάσεις τους στο Αιγαίο να αγγίζουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Όπως διευκρινίζει ο μετεωρολόγος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις αφορούν τις μέγιστες τιμές του μέσου ανέμου και όχι τις στιγμιαίες ριπές, οι οποίες μπορεί να είναι ακόμη ισχυρότερες. Η παρατεταμένη παρουσία θυελλωδών ανέμων καθιστά απαραίτητη την προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Η κακοκαιρία θα φέρει μαζί της και τα πρώτα πιο έντονα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, καθώς οι χιονοπτώσεις αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Το Σάββατο χιόνια προβλέπονται στα βόρεια ορεινά, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και στα ορεινά της κεντρικής Ελλάδας.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στις υψηλότερες κορυφές της Πάρνηθας, ενώ για την Τρίτη τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμη και στα ψηλότερα βουνά της Κρήτης.

Στους σχετικούς προγνωστικούς χάρτες αποτυπώνεται το ισοδύναμο νερού της αναμενόμενης χιονόπτωσης και όχι το τελικό ύψος του χιονιού που θα σχηματιστεί στο έδαφος.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τη Δευτέρα και μετά, χωρίς ωστόσο η βελτίωση να είναι ταυτόχρονη σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα παρουσιάσουν περιορισμό των βροχοπτώσεων, όμως η Κρήτη θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των σημαντικών ποσοτήτων βροχής που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα.

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, με τις περισσότερες βροχές να εντοπίζονται στην Κρήτη και σε περιοχές της ανατολικής και νότιας νησιωτικής Ελλάδας. Οι βοριάδες, πάντως, θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο.

Το επόμενο τετραήμερο, επομένως, απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς η κακοκαιρία θα συνδυάσει μεγάλα ύψη βροχής, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρακολούθηση των νεότερων προγνωστικών στοιχείων, ειδικά για τις περιοχές όπου αναμένονται μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης.

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