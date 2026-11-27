«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία», αναφέρει σε μήνυμά του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας.

Ο Αρχηγός του ΓΕΝ εκφράζει επίσης την απόλυτη ικανοποίησή του προς το πλήρωμα της νέας φρεγάτας για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μια άρτια διαδικασία παραλαβής.

«Σύντομα θα συνενωθείτε με τη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης» σημειώνει περαιτέρω.

Τέλος, απευθύνεται στα μέλη του πληρωμάτος της φρεγάτας «Νέαρχος» και τους καλεί να συνεχίσουν τον πλου τους με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα, ατενίζοντας με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη τους.