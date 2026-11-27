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Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στο Αιτωλικό, το Λεσίνι και την Πεντάλοφο, με αρκετές κατοικίες να έχουν πλημμυρίσει και τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Στο Αιτωλικό, η πλημμύρα έχει πλήξει αρκετά σημεία της περιοχής, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα νερά έχουν εισχωρήσει σε κατοικίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία και απόγνωση στους κατοίκους.

Σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Λεσίνι, όπου τμήμα του χωριού έχει ήδη πλημμυρίσει. Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, αρκετοί αδυνατούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από νερά.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Πεντάλοφο, όπου πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει την εισροή υδάτων σε κατοικίες. Στην περιοχή μετέβη η Πυροσβεστική, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες άντλησης υδάτων.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν επικοινωνήσει με τον Δήμο, ζητώντας συνδρομή για την αντιμετώπιση της κατάστασης, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να έχουν λάβει μέχρι στιγμής ανταπόκριση.

Παράλληλα, επιχειρούν να επικοινωνήσουν και με τη ΔΕΥΑΜ, καθώς εκφράζουν την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τα φρεάτια απορροής των ομβρίων υδάτων, το οποίο πιθανόν να έχει συμβάλει στην έκταση των πλημμυρικών φαινομένων. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, δεν έχουν καταφέρει να λάβουν απάντηση στις τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στις πληγείσες περιοχές, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση και βοήθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του Μεσολογγίου, προειδοποιώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή.

«Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες», αναφέρει το μήνυμα.

Παράλληλα, οι κάτοικοι προτρέπονται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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