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Συναγερμός σήμανε στον Πειραιά για την εξαφάνιση ενός 13χρονου.

Πρόκειται για τον 13χρονο Σαΐφ Ελσαούντι, ο οποίος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πειραιά στις 24 Νοεμβρίου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (27/11) για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαΐφ Ελσαούντι, ο οποίος κατάγεται από την Αίγυπτο, έχει ύψος 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ μπουφάν, γκρι πουλόβερ και γκρι παντελόνι, και αθλητικά παπούτσια. Έχει σημάδια ουλής στο χείλος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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