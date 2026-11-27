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Η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρατήρησης του κλίματος Copernicus κατέγραψε για πρώτη φορά επί επτά συνεχόμενες ημέρες τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου, η ημερήσια μέση θερμοκρασία του πλανήτη ξεπέρασε το όριο των 2°C της Συμφωνίας του Παρισιού. Ωστόσο, η επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στον Copernicus, Σαμάνθα Μπέργκες, σημείωσε ότι δεν πρόκειται για μακροπρόθεσμη καταγραφή, αλλά «αποτελεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για την κατεύθυνση προς την οποία οδεύει το κλίμα μας».

Το όριο των δύο βαθμών Κελσίου έχει ξεπεραστεί και πάλι στο παρελθόν για έξι ημέρες, τέσσερις συνεχόμενες τον Φεβρουάριο του 2024 και δύο τον Νοέμβριο του 2023. Επιπλέον τρεις μεμονωμένες ημέρες του Νοεμβρίου 2026 είχαν καταγράψει θερμοκρασίες άνω του ορίου.

Η διεθνής κοινότητα επιδιώκει να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ώστε να περιοριστούν οι σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Έκθεση του ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η προσωρινή υπέρβαση του στόχου αυτού θεωρείται πλέον αναπόφευκτη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται τόσο με τη μακροχρόνια υπερθέρμανση από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο και με το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, αναμένεται να ενταθεί και να κορυφωθεί προς το τέλος του έτους.

«Το Ελ Νίνιο θα έρθει και θα φύγει. Το θεμελιώδες πρόβλημα της θέρμανσης που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όμως, δεν θα εξαφανιστεί, εκτός κι αν μειώσουμε αυτές τις εκπομπές», τόνισε η Μπέργκες.

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