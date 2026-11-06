Copernicus: Συναγερμός για την αύξηση της θερμοκρασίας σε ιστορικά επίπεδα το 2026

Snapshot Ο Οκτώβριος κατέγραψε θερμοκρασίες 1,75°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, τον θερμότερο Οκτώβριο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Το 2026 αναμένεται να είναι το δεύτερο πιο θερμό έτος στην ιστορία, με σχεδόν βεβαιότητα υπέρβαση της αύξησης 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Υπάρχει 20% πιθανότητα οι παγκόσμιες θερμοκρασίες του 2026 να ισοφαρίσουν ή να ξεπεράσουν εκείνες του 2024, λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο και της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Ο μέσος όρος θερμοκρασιών της περιόδου 2023-2026 αναμένεται να υπερβεί το όριο 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού.

Τα στοιχεία δημοσιεύονται ενόψει της διάσκεψης COP31 του ΟΗΕ για το κλίμα, μετά από ένα έτος με ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος Copernicus, καθώς το 2026 αναμένεται να είναι το δεύτερο πιο θερμό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αύξησης της θερμοκρασίας τον Οκτώβριο, εκτιμάται ότι υπάρχει 20% πιθανότητα οι παγκόσμιες θερμοκρασίες να ισοφαρίσουν ή να ξεπεράσουν εκείνες του 2024. Η κορύφωση του φαινομένου Ελ Νίνιο που ανεβάζει τη θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, σε συνδυασμό με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, οδηγούν σε πρωτοφανή επίπεδα καύσωνα.

Είναι πλέον «σχεδόν βέβαιο» ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες το 2026 θα υπερβούν κατά 1,5°C τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, επισημαίνει το Copernicus.

Ο μέσος όρος της τετραετίας 2023-2026 αναμένεται επίσης να ξεπεράσει το όριο του 1,5°C – το όριο που τέθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού ως επιθυμητός στόχος για την αποτροπή των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο κόσμος βίωσε τον θερμότερο Οκτώβριο που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες του αέρα στην επιφάνεια να κυμαίνονται 1,75°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου (η οποία ορίζεται ως η περίοδος 1850-1900), προσέθεσε το Copernicus.

«Ο Οκτώβριος συνέχισε την τάση της αξιοσημείωτης παγκόσμιας ζέστης, με θερμοκρασίες-ρεκόρ τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην επιφάνεια των ωκεανών», δήλωσε η Samantha Burgess, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), το οποίο διαχειρίζεται το Copernicus.

«Ένα εξαιρετικά ισχυρό Ελ Νίνιο προσθέτει επιπλέον θερμότητα σε ένα κλίμα που έχει ήδη θερμανθεί εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων», ανέφερε.

Το πιο πρόσφατο δελτίο δημοσιεύεται καθώς τα κράτη ετοιμάζονται να συναντηθούν τη Δευτέρα για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP31) στην Τουρκία -μια διάσκεψη διάρκειας δύο εβδομάδων- έπειτα από ένα έτος που σημαδεύτηκε από φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ακραίους καύσωνες στην Ευρώπη και μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ινδονησία.

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