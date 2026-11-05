Καιρός: Με περισσότερο ήλιο, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη

Snapshot Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και πρωινές ώρες στη Θράκη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-7 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, με μέγιστες τιμές από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή.

Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, νότια και νησιωτικά τμήματα, με σταθερούς βόρειους ανέμους και μικρή πτώση ή σταθερότητα της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και πιθανές τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, με άνεμους στα δυτικά ανατολικονοτιοανατολικούς και στα ανατολικά βόρειους 5-7 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τις πρωινές ώρες στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16, στα δυτικά τους 20 με 21 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και στα νοτιοανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 6 – 14°C

Ανατολική Μακεδονία: 7 – 14°C

Κεντρική Μακεδονία: 10 – 16°C

Δυτική Μακεδονία: 5 – 14°C

Ήπειρος: 7 – 18°C

Θεσσαλία: 12 – 16°C

Νησιά Ιονίου: 14 – 21°C

Δυτική Στερεά: 10 – 21°C

Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 21°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 11 – 19°C

Κυκλάδες: 15 – 21°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 18°C

Κρήτη: 15 – 21°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 13 – 21°C

Δωδεκάνησα: 17 – 23°C

Αττική: 10 – 19°C

Θεσσαλονίκη: 10 – 15°C

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Η πρόγνωση για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελόριζου), παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, όπου στο Ιόνιο, τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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