Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

Snapshot Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες λόγω θερμής εισβολής από την Αφρική και τη δυτική Μεσόγειο.

Τέσσερα μετεωρολογικά μοντέλα (ECMWF, GDPS, GEFS, GFS) συμφωνούν για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, με έμφαση στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα.

Οι θερμοκρασίες επιφάνειας αναμένεται να ξεπεράσουν τους 24-26 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη.

Η θερμή εισβολή αλλάζει το φθινοπωρινό κλίμα, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν αρχές Σεπτεμβρίου και εγείρει ερωτήματα για κλιματικές αλλαγές. Snapshot powered by AI

Σε κλοιό ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή αναμένεται να βρεθεί η χώρα τις επόμενες ημέρες, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία τεσσάρων διαφορετικών μετεωρολογικών προσεγγίσεων συγκλίνουν προς μια εντυπωσιακή θερμή εισβολή.

Η μελέτη των χαρτών, που περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ECMWF, το παγκόσμιο μοντέλο GDPS, καθώς και τις εκδοχές GEFS και GFS, δείχνει ότι μια ισχυρή μάζα θερμού αέρα από την Αφρική και τη δυτική Μεσόγειο θα καλύψει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει άρδην το παραδοσιακό φθινοπωρινό σκηνικό, στέλνοντας τον υδράργυρο σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο σε αρχές Σεπτεμβρίου παρά στα μέσα Νοεμβρίου, γεγονός που προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον των ειδικών.Στην πρώτη γραμμή αυτής της θερμικής έξαρσης θα βρεθούν η δυτική, η κεντρική και η νότια Ελλάδα, με τα τέσσερα μοντέλα να προσφέρουν τις δικές τους συγκεκριμένες εκτιμήσεις για την ένταση του φαινομένου.

Αρχικά, το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF αποτυπώνει καθαρά μια εκτεταμένη ζώνη υψηλών θερμοκρασιών στην ανώτερη ατμόσφαιρα, με τις ισόθερμες των δώδεκα και δεκατριών βαθμών Κελσίου στα χίλια πεντακόσια μέτρα υψόμετρο να αγκαλιάζουν το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, δείχνοντας μια ήπια αλλά απόλυτα συμπαγή θέρμανση.

Την ίδια ακριβώς ώρα, το μοντέλο GDPS παρουσιάζει μια ακόμα πιο επιθετική και έντονη τροχιά των θερμών αερίων μαζών, ειδικά για τα νότια τμήματα της χώρας. Ο συγκεκριμένος χάρτης δείχνει την ισόθερμη των δεκατεσσάρων βαθμών να εισχωρεί βαθιά στην Πελοπόννησο, ενώ η Κρήτη και οι νότιες θαλάσσιες ζώνες προσεγγίζουν τους δεκαπέντε με δεκαέξι βαθμούς Κελσίου, γεγονός που υποστηρίζεται και από ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων στα βόρεια Βαλκάνια το οποίο λειτουργεί ως αντλία θερμότητας.Από την πλευρά των άλλων δύο προγνωστικών εργαλείων, η εικόνα έρχεται να συμπληρώσει το παζλ της θερμής εισβολής με εξαιρετική ακρίβεια.

Το μοντέλο GEFS, που αποτυπώνει τη μέση τιμή των σεναρίων, συμφωνεί σχεδόν απόλυτα με το ευρωπαϊκό, εντοπίζοντας τον κύριο όγκο των θερμών μαζών στη δυτική και νότια Ελλάδα και κρατώντας ελαφρώς πιο χαμηλά τον υδράργυρο στα ανατολικά τμήματα.

Αντίθετα, το κύριο μοντέλο GFS δείχνει μια σαφή διεύρυνση της θερμής μάζας, με τις ισόθερμες των δεκατριών και δεκατεσσάρων βαθμών να επεκτείνονται σε ολόκληρη την κεντρική και νότια χώρα, ενώ ένας αυτόνομος θερμός πυρήνας δεκαπέντε βαθμών αναπτύσσεται πάνω από το νότιο Αιγαίο.Στην πράξη, αυτό το τετραπλό μετεωρολογικό σενάριο μεταφράζεται σε μια παρατεταμένη περίοδο καλοκαιρίας με υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους εικοσιτέσσερις και τοπικά τους εικοσιέξι βαθμούς Κελσίου, ειδικά σε περιοχές της νότιας Ελλάδας και της Κρήτης που θα προστατεύονται από τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες.

Αν και οι συνθήκες αυτές θα είναι ιδανικές για εξωτερικές δραστηριότητες, η εμμονή τέτοιων θερμών εισβολών κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου εντείνει τη συζήτηση για τις ευρύτερες κλιματικές αλλαγές, καθώς ο φετινός Νοέμβριος δείχνει μια ξεκάθαρη τάση να αγνοήσει το ημερολόγιο, αναγκάζοντας τους πολίτες να κρατήσουν τα καλοκαιρινά τους ρούχα σε πρώτη ζήτηση.

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