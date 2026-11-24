Snapshot Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σταδιακά από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου, με ταυτόχρονη πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Οι μη μισθωτοί θα λάβουν τις συντάξεις τους στις 25 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι μισθωτοί στις 27 Νοεμβρίου 2026.

Το επίδομα των 400 ευρώ για ΑμεΑ, ανασφάλιστους υπερήλικες και ανάδοχους γονείς ΑμεΑ θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξήθηκε κατά 60%, από 250 σε 400 ευρώ, και είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ανασφάλιστοι υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και ανάδοχοι γονείς ΑμεΑ, με το ποσό να καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο ανεξαρτήτως πολλαπλών κατηγοριών. Snapshot powered by AI

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Δεκεμβρίου. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου 2026 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Παράλληλα, η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές ύψους 1.342.580.546,38 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για 2.653.607 μη μισθωτούς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

θα καταβληθούν την Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Μισθωτοί

Οι πληρωμές ύψους 1.111.720.122,14 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για 1.646.363 μισθωτούς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών), την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

θα καταβληθούν την Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Πότε θα το πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ ΑμεΑ και ανασφάλιστοι υπερήλικες

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ανασφάλιστους υπερήλικες και ανάδοχους γονείς ΑμεΑ.

Φέτος, η οικονομική ενίσχυση θα είναι 60% υψηλότερη, με το ποσό να αυξάνεται από τα 250 στα 400 ευρώ.

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει μαζί με τα τακτικά προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως την αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα 400 ευρώ ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υλοποιώντας τη σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Η αύξηση κατά 150 ευρώ ή 60% αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 5355/2026 (ΦΕΚ Α΄ 188/13.11.2026), δικαιούχοι της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες: Όσοι λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία: Όσοι λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία: Όσοι έχουν αναλάβει τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό των 400 ευρώ καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και στην περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις για περισσότερες από μία κατηγορίες.

Αφορολόγητο το επίδομα

Σημειώνεται πως η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν ολόκληρο το ποσό.

Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς ή τις τράπεζες, ενώ δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση.

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