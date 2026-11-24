Snapshot Ένας 17χρονος μαθητής άνοιξε πυρ με τουφέκι σε Λύκειο στην κεντρική Σερβία, τραυματίζοντας δύο εργαζόμενους.

Το περιστατικό συνέβη στην είσοδο του 1ου Τεχνικού Λυκείου στην περιοχή Κραγκούγιεβατς στις 08:00 το πρωί.

Ο ένας τραυματίας δέχτηκε σφαίρα, ενώ ο άλλος τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού.

Ο μαθητής συνελήφθη από την αστυνομία μετά από δυσλειτουργία του όπλου.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Snapshot powered by AI

Ένας 17χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην κεντρική Σερβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με το Σέρβικο πρακτορείο ειδήσεων ΒΕΤΑ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00 το πρωί, στην είσοδο του 1ου Τεχνικού Λυκείου στην περιοχή Κραγκούγιεβατς, νότια του Βελιγραδίου.

Ο 17χρονος μαθητής φέρεται να πυροβόλησε με τουφέκι μικρού διαμετρήματος, με ένα άτομο να τραυματίζεται από σφαίρα και ένα ακόμη από θραύσματα γυαλιού, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε, σημείωσε ότι κανένας μαθητής δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του συμβάντος και συνέλαβαν τον ύποπτο. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το όπλο παρουσίασε δυσλειτουργία μετά την πυροδότηση, γεγονός που επέτρεψε στην αστυνομία να παρέμβει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό.

Διαβάστε επίσης