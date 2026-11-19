Snapshot Ο Αλεξάνταρ Τσούπιτς, βουλευτής της «Φοιτητικής Λίστας», εκλέχθηκε νέος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας με 140 ψήφους υπέρ.

Η εκλογή προέδρου της Βουλής διήρκεσε τρεις ημέρες λόγω καθυστερήσεων στην κοινοβουλευτική διαδικασία από την αξιωματική αντιπολίτευση και τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η εκλογή Τσούπιτς ανοίγει τον δρόμο για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, με προθεσμία έως τα μέσα Δεκεμβρίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο νέος πρόεδρος της Βουλής αναλαμβάνει καθήκοντα ασκούντος χρέη προέδρου της Δημοκρατίας και πρέπει να προκηρύξει προεδρικές εκλογές έως τις 27 Νοεμβρίου.

Οι προεδρικές εκλογές στη Σερβία πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έως τις 27 Δεκεμβρίου, μετά την παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις 27 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας εξελέγη ο πανεπιστημιακός Αλεξάνταρ Τσούπιτς, βουλευτής της «Φοιτητικής Λίστας». Υπέρ της υποψηφιότητάς του ψήφισαν 140 βουλευτές, επί συνόλου 250.

Ο Αλεξάνταρ Τσούπιτς γεννήθηκε το 1978 στο Προκούπλιε της νότιας Σερβίας. Είναι επίκουρος καθηγητής στη σχολή Μεταφορών και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, παντρεμένος και πατέρας έξι παιδιών.

Παράλληλα, η υποψηφιότητα του Στόγιαν Ραντένοβιτς, ο οποίος προτάθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση, υποστηρίχθηκε από 97 βουλευτές.

Η κοινοβουλευτική συζήτηση για την εκλογή προέδρου διήρκεσε τρεις ημέρες, αντί μίας όπως συνέβαινε κατά κανόνα στο παρελθόν. Η καθυστέρηση οφείλεται στην τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος λάμβανε επανειλημμένα τον λόγο αναφερόμενος σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ανοίγει ο δρόμος για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Η εκλογή προέδρου της Βουλής ανοίγει τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, μια διαδικασία με συνταγματικό περιθώριο έως και τρεις μήνες.

Η «Φοιτητική Λίστα» δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης ούτε το πρόσωπο που θα αναλάβει την πρωθυπουργία, ωστόσο ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ως πλέον επείγον ζήτημα προβάλλει η προκήρυξη προεδρικών εκλογών. Από σήμερα, ο νέος πρόεδρος της Βουλής αναλαμβάνει καθήκοντα ασκούντος χρέη προέδρου της Δημοκρατίας και υποχρεούται να προκηρύξει προεδρικές εκλογές το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί το καταληκτικό όριο, καθώς βάσει του νόμου οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός τριών μηνών από την ημέρα που χήρεψε το αξίωμα, ενώ η προεκλογική περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.

Δεδομένου ότι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας στις 27 Σεπτεμβρίου, οι προεδρικές εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 27 Δεκεμβρίου.

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