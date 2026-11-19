Snapshot Η Ρωσία και η Τουρκία υπέγραψαν νέα συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω της ρωσικής εταιρείας Novatek.

Ο όγκος, η τιμή και το χρονοδιάγραμμα των προμηθειών δεν έχουν αποκαλυφθεί, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει συζητήσεις για αύξηση των προμηθειών και επενδύσεις.

Η Τουρκία επιδιώκει μακροπρόθεσμες προμήθειες φυσικού αερίου και βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές για την ενεργειακή της κατανάλωση.

Η συμφωνία περιπλέκει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς η Novatek αναζητά εναλλακτικούς αγοραστές εκτός ΕΕ.

Η παγκόσμια παραγωγή LNG μειώθηκε κατά 6% στο διάστημα Μαρτίου-Οκτωβρίου 2023, καθιστώντας τα ρωσικά φορτία πιο ελκυστικά εμπορικά λόγω στενών ισοζυγίων. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία και η Τουρκία υπέγραψαν νέα συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Σενζέν, η Novatek ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία για το LNG με την Τουρκία.

Η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Novatek υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Τουρκία. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Λεονίντ Μιχέλσον, σύμφωνα με το TASS και το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.«Υπογράψαμε σύμβαση για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Τουρκία. Συζητάμε για την αύξηση των προμηθειών και τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα του φυσικού αερίου της χώρας», δήλωσε ο Μιχέλσον, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Στην αναφορά του BTA, η σύμβαση περιγράφεται ως συμφωνία για την προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου, ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την παρουσιάζουν ως σύμβαση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ο όγκος και το χρονοδιάγραμμα παραμένουν άγνωστα

Ο Μιχέλσον δεν διευκρίνισε με ποια τουρκική εταιρεία ή φορέα υπογράφηκε η συμφωνία. Ούτε ο όγκος προμήθειας, η τιμή, η διαδρομή μεταφοράς ή η ημερομηνία έναρξης έχουν ανακοινωθεί.

Η νέα σύμβαση ακολουθεί συνομιλίες μεταξύ της ρωσικής εταιρείας και των τουρκικών αρχών σχετικά με την επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας. Τον Οκτώβριο, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ συναντήθηκε με τη διοίκηση της Novatek στη Μόσχα. Τότε, οι δύο πλευρές συζήτησαν ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και της ασφάλειας εφοδιασμού.

Η Τουρκία επιδιώκει μακροπρόθεσμες προμήθειες

Η Τουρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η χώρα κατανάλωσε 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το προηγούμενο έτος και βασίζεται στις εισαγωγές για το σύνολο σχεδόν των αναγκών της.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Άγκυρα έχει υπογράψει μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας με μεγάλους παραγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ωστόσο, μέχρι τον Οκτώβριο, η Τουρκία δεν είχε συνάψει παρόμοια συμφωνία με τη Novatek, όπως υπενθύμισε το Reuters μετά τη συνάντηση του Μπαϊρακτάρ με τη διοίκηση της ρωσικής εταιρείας. Η Novatek είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου της Ρωσίας μετά τη Gazprom. Η εταιρεία παράγει και εξάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο, μεταξύ άλλων μέσω του έργου Yamal LNG. Παραμένει άγνωστο πότε θα ξεκινήσουν οι προμήθειες προς την Τουρκία και αν η σύμβαση θα ακολουθηθεί από νέες επενδυτικές συμφωνίες.

Τι σημαίνει η συμφωνία

Όπως εξηγεί ο ενεργειακός αναλυτής και βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, Francesco Sassi, με την απαγόρευση της ΕΕ για το ρωσικό LNG, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, η Novatek μεγιστοποιεί τις πωλήσεις της στην Ευρώπη στην τιμή των 28–29 $/MMBtu μέχρι το τέλος του έτους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει εναλλακτικούς αγοραστές στην Τουρκία και το Βιετνάμ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), η παγκόσμια παραγωγή LNG μειώθηκε κατά 6% κατά τη διάρκεια του Μαρτίου–Οκτωβρίου, ενώ οι τιμές spot στο TTF κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα ~20 $/MMBtu, καθιστώντας τα ρωσικά φορτία εμπορικά ελκυστικά εν μέσω στενών παγκόσμιων ισοζυγίων.

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