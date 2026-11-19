Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σενζέν Μπαοάν, μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σενζέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας, την...

Snapshot Οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τα κινητά τους πριν την αναχώρηση του Air Force One για «λόγους ασφαλείας» χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η απόφαση για την κατάσχεση των κινητών έγινε αιφνιδιαστικά κατά την επιβίβαση στο προεδρικό αεροσκάφος στη Σεντζέν.

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη στάση ανεφοδιασμού στην Αλάσκα και δεν εκδόθηκε νέα άδεια πτήσης για την επόμενη στάση.

Η πορεία της πτήσης παρουσίασε ασυνήθιστα κενά, καθώς το Air Force One πετούσε πάνω από τη νότια Ιαπωνία χωρίς σαφή προορισμό για ανεφοδιασμό. Snapshot powered by AI

Μια αιφνιδιαστική και εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση σημειώθηκε κατά την επιβίβαση στο Air Force One, καθώς οι δημοσιογράφοι που συνοδεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκαν πως πρέπει να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα για «λόγους ασφαλείας».

Το προεδρικό αεροσκάφος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο Bao'an της Σεντζέν στην Κίνα με προορισμό την Ουάσιγκτον, στις 6:53 μ.μ. τοπική ώρα, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του Αμερικανού προέδρου στην Ασία μετά τη σύνοδο του APEC και την τριμερή συνάντηση με τους Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την αναφορά του ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) στον Λευκό Οίκο, τα τηλέφωνα «αφαιρέθηκαν προς το παρόν». Καμία περαιτέρω εξήγηση δεν δόθηκε στους δημοσιογράφους. Οι ρεπόρτερ δεν είχαν λάβει καμία σχετική ενημέρωση εκ των προτέρων και πληροφορήθηκαν το μέτρο τη στιγμή που ανέβαιναν στο αεροσκάφος, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Η πορεία του αεροσκάφους και η ακύρωση στην Αλάσκα

Την ίδια ώρα, τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από το Flightradar24 έδειχναν το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος VC-25B, με το διακριτικό κλήσης AF1 (Air Force 1), να πετά πάνω από τη νότια Ιαπωνία. Πάντως, η διαδρομή της επιστροφής παρουσιάζει ένα ακόμη αξιοσημείωτο κενό.

Ένας προσωρινός περιορισμός πτήσεων (TFR) που είχε εκδώσει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) για στάση ανεφοδιασμού στην Αλάσκα αποσύρθηκε αρκετές ώρες νωρίτερα, χωρίς να εκδοθεί νέος σε αντικατάστασή του. Η διαφορά με το ταξίδι της μετάβασης στις 16 Νοεμβρίου είναι εμφανής. Τότε, το Air Force One χρειάστηκε να ανεφοδιαστεί στο Φέρμπανκς αντί για την αρχικά προγραμματισμένη στάση στο Άνκορατζ εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, αλλά η FAA είχε φροντίσει να εκδώσει νέο TFR για το Φέρμπανκς προτού ακυρώσει εκείνο του Άνκορατζ. Αυτή τη φορά, το επόμενο σημείο στάσης παραμένει άγνωστο.

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