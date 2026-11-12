Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους; Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα

Συνολικά, εκτιμάται ότι θα καλυφθούν περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ φέτος προστίθενται ακόμη 270.000 άτομα

Δημήτρης Δρίζος

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους; Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους θα καταβληθεί νωρίτερα, από τις 23 έως τις 30 Νοεμβρίου.
  • Δικαιούχοι είναι περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, με επιπλέον 270.000 φέτος, που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • Εκτός πληρωμής μένουν περίπου 300.000 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών και όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος το 2026, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων λόγω θανάτου ή διπλών συντάξεων.
  • Συνταξιούχοι που πληρούν τα κριτήρια για την ενίσχυση και δικαιούνται επιστροφή ενοικίου μπορούν να λάβουν διπλή οικονομική ενίσχυση έως 1.000 ευρώ.
  • Για την επιστροφή ενοικίου ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με ανώτατα όρια εισοδήματος 25.000 έως 39.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και 120.000 ευρώ για την ακίνητη περιουσία.
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Νωρίτερα αναμένεται να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται από τις 23 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Συνολικά, εκτιμάται ότι θα καλυφθούν περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ φέτος προστίθενται ακόμη 270.000 άτομα.

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, επίσης, συνταξιούχοι λόγω χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες άνω των 60 ετών.

Αντίθετα, εκτός πληρωμής μένουν περίπου 300.000 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, καθώς και όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026. Εξαιρούνται επίσης συνταξιούχοι χηρείας άνω των 60 ετών που λαμβάνουν δύο συντάξεις, αλλά και όσοι είναι κάτω των 60 ετών και λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου.

Χαρακτηριστικές είναι ορισμένες περιπτώσεις που δεν δικαιούνται την ενίσχυση: χήρα 55 ετών που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου, χήρα 60 ετών με σύνταξη χηρείας και δική της σύνταξη γήρατος, συνταξιούχος που συμπλήρωσε τα 65 τον Σεπτέμβριο του 2026, αλλά και συνταξιούχος 62 ετών που λαμβάνει αποκλειστικά τη δική του σύνταξη γήρατος.

Διπλή ενίσχυση για όσους δικαιούνται και επιστροφή ενοικίου

Διπλό οικονομικό όφελος μπορούν να έχουν όσοι συνταξιούχοι πληρούν τα κριτήρια για την ενίσχυση των 400 ευρώ και παράλληλα δικαιούνται επιστροφή ενοικίου. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που καταβάλλει 600 ευρώ τον μήνα για την κύρια κατοικία του μπορεί να λάβει την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου συνολικά 1.000 ευρώ, δηλαδή 400 ευρώ από την ενίσχυση και 600 ευρώ από την επιστροφή ενοικίου.

Για την επιστροφή ενοικίου ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 35.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, το όριο διαμορφώνεται στις 120.000 ευρώ, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε παιδί.

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