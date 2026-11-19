Snapshot Οι γονείς της 4χρονης Ινάς Τουλούμπ καταδστηκαν στη Γαλλία μετά από 40 χρόνια για τη δολοφονία και βασανισμό του παιδιού.

Η μητέρα κρίθηκε ένοχη για βασανιστήρια που προκάλεσαν θάνατο χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας, ενώ ο πατέρας καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για συνέργεια.

Η σορός της Ινάς βρέθηκε το 1987 με σοβαρά σημάδια κακοποίησης, αλλά η ταυτότητά της αποκαλύφθηκε το 2018 μέσω ταυτοποίησης DNA.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη έρευνα στη Γαλλία και διεθνή συναγερμό, με την εικόνα του παιδιού να διαδίδεται σε πάνω από 30 χώρες. Snapshot powered by AI

Καταδικάστηκαν, μετά από 40 χρόνια, στη Γαλλία οι γονείς ενός 4χρονου κοριτσιού, το οποίο δολοφονήθηκε και εντοπίστηκε στην άκρη ενός αυτοκινητοδρόμου, με εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα της.

Η 72χρονη Χαλίμα Ελ Μπαχτί- μητέρα του κοριτσιού - κρίθηκε ένοχη την Τρίτη (17/11) για «βασανιστήρια και πράξεις βαρβαρότητας που επέφεραν τον θάνατο χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας».

Παράλληλα, ο πατέρας της 4χρονης, 74χρονο Αχμέντ Τουλούμπ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ετών για συνέργεια, σύμφωνα με το France Info.

Υπόθεση που εξιχνιάστηκε δεκαετίες μετά

Στις 11 Αυγούστου του 1987, η 4χρονη Ινάς Τουλούμπ βρέθηκε κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου A10 στη Σιεβρ, γαλλική πόλη που βρίσκεται στον νομό Λουάρ-ε-Σερ.

Στο σώμα της υπήρχαν πολλά σημάδια κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων δαγκωμάτων από άνθρωπο, σπασμένων οστών και εγκαυμάτων από σίδερο.

Καθώς οι ερευνητές δεν ήξεραν την ταυτότητα του παιδιού, η Ινάς θάφτηκε σε έναν ανώνυμο τάφο κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της.

Για δεκαετίες κανένας δεν ήξερε την ταυτότητα της 4χρονης, με τις Αρχές να την αποκαλούν η «Μικρή Μάρτυρας του A10».

Αυτό άλλαξε το 2018, όταν στα πλαίσια μίας διαφορετικής υπόθεσης εξετάστηκε το DNA του αδελφού της, στο οποίο στη συνέχεια ταίριαξε με το DNA της μικρής Ινάς.

«Μας έπιασε ίλιγγος όταν είδαμε τις φωτογραφίες»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας Αναΐς Αλιό τόνισε ότι «ούτε ένα σημείο του σώματος της Ινάς δεν έμεινε ανέπαφο».

Η ίδια τόνισε ότι εκείνη και όσοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση «έπαθαν ίλιγγο» βλέποντας τις «αβάσταχτες φωτογραφίες» της νεκροψίας της Ινάς.

Οι ένορκοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μητέρα του παιδιού έπασχε από μειωμένο καταλογισμό κατά τον χρόνο του θανάτου του κοριτσιού, γεγονός που μείωσε τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή.

Σημειώνεται πως ο θάνατος της Ινάς είχε πυροδοτήσει μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στην ιστορία της Γαλλίας, με τη φωτογραφία του κοριτσιού να αναρτάται σε δημόσιους χώρους και να εκδίδεται συναγερμός σε περισσότερες από 30 χώρες.

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