Βρετανία: 14χρονη με αυτισμό βιάστηκε σε τρένο ενώ οι επιβάτες «κοιτούσαν τα κινητά τους»

Τα τρένα της γραμμής Piccadilly βρίσκονται σταθμευμένα σε αποθήκη, καθώς οι οδηγοί της συνδικαλιστικής ένωσης RMT (Εθνική Ένωση Εργαζομένων Σιδηροδρόμων, Ναυτιλίας και Μεταφορών) ξεκίνησαν 24ωρη απεργία στο μετρό του Λονδίνου, την Τρίτη 21 Απριλίου...

Snapshot Δύο μετανάστες από το Αφγανιστάν κατηγορούνται για πολλαπλούς βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος 14χρονης με αυτισμό σε τρένο προς το Λονδίνο τον Φεβρουάριο.

Το θύμα κατέθεσε πως οι επιβάτες ήταν απασχολημένοι με τα κινητά τους και δεν αντέδρασαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Ο 25χρονος κατηγορούμενος φέρεται να βίασε το κορίτσι τρεις φορές στις τουαλέτες του τρένου, ενώ ο 29χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά δύο φορές.

Η 14χρονη περιέγραψε πως ένιωθε ανήμπορη να αρνηθεί λόγω του φόβου και της δύναμης των δραστών.

Η δίκη στο Inner London Crown Court συνεχίζεται με κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικο. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης δύο ανδρών από το Αφγανιστάν, οι οποίοι κατηγορούνται ότι βίασαν και κακοποίησαν σεξουαλικά ένα 14χρονο κορίτσι με αυτισμό μέσα σε τρένο, την ώρα που οι συνεπιβάτες ήταν απορροφημένοι στις οθόνες των κινητών τους.

Ο 25χρονος Baryalai Rahimi και ο 29χρονος Mirebadurahman Sadat φέρονται να εντόπισαν την έφηβη, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της, σε έναν επαρχιακό σταθμό του Κεντ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την ακολούθησαν στο τρένο με κατεύθυνση το Λονδίνο στις 5 Φεβρουαρίου. Ο Rahimi, από το Southall του δυτικού Λονδίνου, και ο Sadat, από το Cricklewood στο βορειοδυτικό Λονδίνο, αρνούνται συνολικά 20 κατηγορίες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται πολλαπλές πράξεις σεξουαλικής δραστηριότητας με ανήλικο.

Νωρίτερα, οι ένορκοι στο Inner London Crown Court άκουσαν ότι ο Rahimi βίασε το κορίτσι τρεις φορές μέσα στις τουαλέτες του τρένου. Την ίδια ώρα, ο Sadat φέρεται να της επιτέθηκε δύο φορές.

Η συνέντευξη της εφήβου στην αστυνομία προβλήθηκε στην αίθουσα. Όταν ρωτήθηκε τι έκαναν οι επιβάτες στο δρομολόγιο της Southeastern, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Κανείς δεν μας κοιτούσε πραγματικά. Όλοι ήταν απλώς στα κινητά τους».

«Δεν ήξερα πώς να πω όχι»

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τον Rahimi να προσπερνά αρκετούς επιβάτες, καθώς οδηγούσε το κορίτσι στην καμπίνα της τουαλέτας. Εκεί φέρεται να βιάστηκε τρεις φορές. Η 14χρονη είχε καταθέσει πως ο κατηγορούμενος γέλασε όταν του αποκάλυψε την ηλικία της.

«Δεν ήξερα πώς να πω όχι», ανέφερε.

Πριν καν επιβιβαστούν στο τρένο, η ίδια εξήγησε ότι ο Rahimi έκανε σχόλια για την εμφάνισή της και προσπαθούσε διαρκώς να της φορέσει το μπουφάν του, ενώ ο Sadat τούς παρακολουθούσε από απόσταση. «Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ευγενικός, αλλά μετά συνέχισε να το λέει», εξήγησε στους αστυνομικούς.

Ανέφερε επίσης πως ο Rahimi, ο οποίος συστήθηκε με το όνομα «Sandine», προσπάθησε να την παρασύρει κάπου αλλού όσο περίμεναν, πριν τη φιλήσει με το ζόρι. Περιγράφοντας τη σκηνή, τόνισε: «Στεκόταν από πάνω μου και προσπαθούσα να πω όχι. Ένιωσα ότι το φιλί ήταν κάπως υπερβολικό».

Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν ήθελε να την αγκαλιάσει, απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι δεν είχε δει ποτέ κανέναν από τους δύο άνδρες. «Όταν άρχισε να γίνεται κάπως διαχυτικός, τρόμαξα λίγο, αλλά δεν μου αρέσει να δείχνω στους ανθρώπους ότι φοβάμαι, επειδή φυσικά μου αρέσει να είμαι καλή με όλους».

Τρόμος μέσα στο βαγόνι

Η έφηβη κατέθεσε ότι ο 25χρονος της ζήτησε να καθίσει στα πόδια του μόλις πέντε λεπτά μετά την έναρξη της διαδρομής. Ερωτηθείσα γιατί το έκανε, απάντησε: «Δεν ξέρω. Μου είναι κάπως δύσκολο να πω όχι στους άνδρες. Είναι μεγαλύτερος από εμένα, πιο δυνατός, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Απλώς μου αρέσει να κάνω ό,τι θέλουν οι άνθρωποι, ώστε να μένω μακριά από επικίνδυνες καταστάσεις».

Σε ερώτηση για το τι πίστευε ότι θα συνέβαινε αν αρνιόταν, εξήγησε: «Θυμώνουν. Μπορεί να με χτυπήσουν».

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Rahimi την φίλησε και της επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ καθόταν στα πόδια του. «Δεν με ρώτησε αν μπορούσε να με αγγίξει ή να με φιλήσει. Δεν ήξερα πώς να πω όχι, οπότε καθόμουν απλώς εκεί και τον άφηνα να το κάνει». Όταν οι αξιωματικοί τής ζήτησαν να εξηγήσει την έννοια της συναίνεσης, απάντησε: «Δύο άνθρωποι που θέλουν να το κάνουν».

Καθώς η διαδρομή συνεχιζόταν, ο Rahimi πρότεινε να πάνε στην τουαλέτα. Το κορίτσι προσπαθούσε να αρνηθεί, περιγράφοντας τον έντονο πόνο κατά την επίθεση. Αμέσως μετά την πράξη, ο δράστης έπλυνε τα χέρια του, της είπε να περιμένει μέσα για δύο λεπτά και της ζήτησε συγγνώμη πριν τη βιάσει ξανά. Έπειτα την άφησε με τον Sadat. Ο Rahimi φέρεται να της είχε πει νωρίτερα για τον φίλο του: «Μοιραζόμαστε τα πάντα. Μοιραζόμαστε κορίτσια, μοιραζόμαστε ποτά».

Ο 29χρονος προσπάθησε να την πείσει να μπει στην τουαλέτα μαζί του. Στο βίντεο από τις κάμερες διακρίνεται το κορίτσι να μπαίνει μόνο του στην τουαλέτα. Ο Sadat ακολουθεί μέχρι την καμπίνα και προσπαθεί ανεπιτυχώς να ανοίξει την πόρτα.

Μετά τη σύλληψή του, ο Rahimi υποστήριξε σε γραπτή του δήλωση: «Ρώτησα τη γυναίκα την ηλικία της και μου είπε ότι ήταν 17 ετών. Φαινόταν 17 με 18 ετών, οπότε την πίστεψα. Εκείνη ήταν πολύ προκλητική. Ό,τι συνέβη ξεκίνησε και υποκινήθηκε από εκείνη και ήταν συναινετικό». Ο Sadat επικαλέστηκε προβλήματα μνήμης σε δική του δήλωση, αρνούμενος τα αδικήματα.

Ο Rahimi αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για βιασμό, δύο για σεξουαλική επίθεση, μία για επίθεση με διείσδυση και έξι εναλλακτικές κατηγορίες σεξουαλικής δραστηριότητας με παιδί. Ο Sadat αρνείται δύο κατηγορίες για επίθεση με διείσδυση, δύο για εξαναγκασμό προσώπου σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση και τέσσερις εναλλακτικές κατηγορίες σεξουαλικής δραστηριότητας με παιδί. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Διαβάστε επίσης