Επτά φορές ισόβια σε μητέρα που άφησε τον σύζυγό της να κακοποιεί σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της

Snapshot Μητέρα στην Οκλαχόμα καταδικάστηκε σε επτά ισόβια για μη προστασία της 11χρονης κόρης της από σεξουαλική κακοποίηση του συζύγου της.

Η 11χρονη γέννησε μέσα στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια ή προγεννητική φροντίδα, γεγονός που αποκάλυψε την υπόθεση τον Αύγουστο του 2025.

Ο πατριός και βιολογικός πατέρας του βρέφους, Ντάστιν Γουόκερ, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθειρξη.

Η μητέρα και ο πατριός ισχυρίστηκαν αρχικά ότι δεν γνώριζαν για την εγκυμοσύνη, αλλά η εξέταση DNA επιβεβαίωσε την κακοποίηση.

Η γιαγιά του παιδιού αντιμετωπίζει κατηγορίες για αμελή παρέμβαση ενώ γνώριζε την κακοποίηση στο σπίτι. Snapshot powered by AI

Σε επτά διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης καταδικάστηκε μία 34χρονη μητέρα στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, καθώς κρίθηκε ένοχη επειδή δεν προστάτευσε την 11χρονη κόρη της από τη σεξουαλική κακοποίηση του συζύγου της και επέτρεψε στο παιδί να φέρει στον κόσμο το μωρό του μέσα στο σπίτι, χωρίς καμία ιατρική βοήθεια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν το κορίτσι γέννησε στο σπίτι της οικογένειας, χωρίς να έχει προηγηθεί προγεννητική παρακολούθηση ή να υπάρχει ιατρική υποστήριξη. Η μητέρα, Σέρι Γουόκερ, καταδικάστηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης KOKH, KTUL και τα δικαστικά αρχεία της κομητείας Μασκόγκι.

Η 11χρονη γέννησε στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό από το ιατρικό προσωπικό, όταν το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά τον τοκετό, στις 16 Αυγούστου 2025.

Τότε, τόσο η μητέρα όσο και ο σύζυγός της, Ντάστιν Γουόκερ, φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν πως το κορίτσι ήταν έγκυος. Ωστόσο, εξέταση DNA επιβεβαίωσε ότι πατέρας του βρέφους ήταν ο πατριός της 11χρονης.

Η βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Μασκόγκι, Τζάνετ Χάτσον, είχε περιγράψει τότε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνοντας στο KOTV: «Αυτό το παιδί έχει τραυματιστεί. Έχει περάσει μια φρικτή δοκιμασία. Όχι μόνο κάποιος την άφησε έγκυο, αλλά γέννησε στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια, και αυτό θα είναι κάτι που θα κουβαλά για όλη της τη ζωή».

Ο Ντάστιν Γουόκερ και η Σέρι Γουόκερ

Η μητέρα γνώριζε για την κακοποίηση

Η Σέρι Γουόκερ είχε κατηγορηθεί τον Αύγουστο του 2025 για μία κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και έξι κατηγορίες παραμέλησης ανηλίκου.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι γνώριζε πως ο σύζυγός της κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της, χωρίς να κάνει κάτι για να σταματήσει την κακοποίηση ή να προστατεύσει το παιδί.

Η 34χρονη κρίθηκε ένοχη και για τις επτά κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα στις 17 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Η ποινή των επτά ισοβίων επιβλήθηκε από δικαστήριο της κομητείας Μασκόγκι.

Ισόβια και για τον πατριό - Κατηγορίες και σε βάρος της γιαγιάς

Ο Ντάστιν Γουόκερ, ο οποίος ήταν ο πατριός του κοριτσιού και ο βιολογικός πατέρας του βρέφους, είχε δηλώσει ένοχος τον Μάρτιο για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης παιδιού. Στη συνέχεια καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθειρξη.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και η γιαγιά του παιδιού, Μισέλ Τζάστους, η οποία αντιμετώπισε κατηγορίες, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές υποστήριξαν ότι γνώριζε πως στο σπίτι σημειωνόταν σεξουαλική κακοποίηση και δεν παρενέβη για να την αποτρέψει.

Διαβάστε επίσης