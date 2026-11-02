Επτά φορές ισόβια σε μητέρα που άφησε τον σύζυγό της να κακοποιεί σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της

Το κορίτσι γέννησε στο σπίτι, χωρίς ιατρική βοήθεια και προγεννητική φροντίδα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Επτά φορές ισόβια σε μητέρα που άφησε τον σύζυγό της να κακοποιεί σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μητέρα στην Οκλαχόμα καταδικάστηκε σε επτά ισόβια για μη προστασία της 11χρονης κόρης της από σεξουαλική κακοποίηση του συζύγου της.
  • Η 11χρονη γέννησε μέσα στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια ή προγεννητική φροντίδα, γεγονός που αποκάλυψε την υπόθεση τον Αύγουστο του 2025.
  • Ο πατριός και βιολογικός πατέρας του βρέφους, Ντάστιν Γουόκερ, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθειρξη.
  • Η μητέρα και ο πατριός ισχυρίστηκαν αρχικά ότι δεν γνώριζαν για την εγκυμοσύνη, αλλά η εξέταση DNA επιβεβαίωσε την κακοποίηση.
  • Η γιαγιά του παιδιού αντιμετωπίζει κατηγορίες για αμελή παρέμβαση ενώ γνώριζε την κακοποίηση στο σπίτι.
Snapshot powered by AI

Σε επτά διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης καταδικάστηκε μία 34χρονη μητέρα στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, καθώς κρίθηκε ένοχη επειδή δεν προστάτευσε την 11χρονη κόρη της από τη σεξουαλική κακοποίηση του συζύγου της και επέτρεψε στο παιδί να φέρει στον κόσμο το μωρό του μέσα στο σπίτι, χωρίς καμία ιατρική βοήθεια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν το κορίτσι γέννησε στο σπίτι της οικογένειας, χωρίς να έχει προηγηθεί προγεννητική παρακολούθηση ή να υπάρχει ιατρική υποστήριξη. Η μητέρα, Σέρι Γουόκερ, καταδικάστηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης KOKH, KTUL και τα δικαστικά αρχεία της κομητείας Μασκόγκι.

Η 11χρονη γέννησε στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό από το ιατρικό προσωπικό, όταν το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά τον τοκετό, στις 16 Αυγούστου 2025.

Τότε, τόσο η μητέρα όσο και ο σύζυγός της, Ντάστιν Γουόκερ, φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν πως το κορίτσι ήταν έγκυος. Ωστόσο, εξέταση DNA επιβεβαίωσε ότι πατέρας του βρέφους ήταν ο πατριός της 11χρονης.

Η βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Μασκόγκι, Τζάνετ Χάτσον, είχε περιγράψει τότε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνοντας στο KOTV: «Αυτό το παιδί έχει τραυματιστεί. Έχει περάσει μια φρικτή δοκιμασία. Όχι μόνο κάποιος την άφησε έγκυο, αλλά γέννησε στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια, και αυτό θα είναι κάτι που θα κουβαλά για όλη της τη ζωή».

ηπα - κατηγορούμενοι

Ο Ντάστιν Γουόκερ και η Σέρι Γουόκερ

Η μητέρα γνώριζε για την κακοποίηση

Η Σέρι Γουόκερ είχε κατηγορηθεί τον Αύγουστο του 2025 για μία κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και έξι κατηγορίες παραμέλησης ανηλίκου.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι γνώριζε πως ο σύζυγός της κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της, χωρίς να κάνει κάτι για να σταματήσει την κακοποίηση ή να προστατεύσει το παιδί.

Η 34χρονη κρίθηκε ένοχη και για τις επτά κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα στις 17 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Η ποινή των επτά ισοβίων επιβλήθηκε από δικαστήριο της κομητείας Μασκόγκι.

Ισόβια και για τον πατριό - Κατηγορίες και σε βάρος της γιαγιάς

Ο Ντάστιν Γουόκερ, ο οποίος ήταν ο πατριός του κοριτσιού και ο βιολογικός πατέρας του βρέφους, είχε δηλώσει ένοχος τον Μάρτιο για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης παιδιού. Στη συνέχεια καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθειρξη.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και η γιαγιά του παιδιού, Μισέλ Τζάστους, η οποία αντιμετώπισε κατηγορίες, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές υποστήριξαν ότι γνώριζε πως στο σπίτι σημειωνόταν σεξουαλική κακοποίηση και δεν παρενέβη για να την αποτρέψει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:00ΕΥ ΖΗΝ

Όταν τρώμε σέλινο καίμε όντως περισσότερες θερμίδες απ’ όσες περιέχει; Η επιστήμη δίνει την απάντηση

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Πήγε τραυματισμένος στην Αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία- Οι κάμερες αποκάλυψαν την αλήθεια

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Βραβευμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

14:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος - Έως και τριπλάσια η χρέωση σε σχέση με τα σταθερά

14:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet – Πώς θα τα εκτυπώσετε

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση New York Times δείχνει νίκη για τους Δημοκρατικούς σε Τέξας, Κάνσας και άλλες πολιτείες «κλειδιά», αλλά με αστερίσκους – Οι λόγοι ανησυχίας

14:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επτά φορές ισόβια σε μητέρα που άφησε τον σύζυγό της να κακοποιεί σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της - Γέννησε το παιδί του πατριού της

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κατέθεσε ο αδερφός του Βάιου Βλάχου – «Ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη εμείς θα αγωνιζόμαστε»

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Agneta: Έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη - «Χείμαρρος» ο Καμαριανός ποταμός

13:38ANNOUNCEMENTS

Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κλείνει για 3 ημέρες το τμήμα Αντίρριο-Γαβρολίμνη – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

13:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

13:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι σε «κόκκινο» στην επικινδυνότητα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στην Πεντέλη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Οι πλημμύρες που μας αιφνιδίασαν και το μεγάλο στοίχημα της έγκαιρης προειδοποίησης

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Τουλάχιστον 11 συλλήψεις για συμμετοχή σε κύκλωμα

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ιλιάνα Γιότοβα που έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας

13:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με ΜΚΟ: « Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε λίγο» - Νέοι διάλογοι του Φιρινίδη με τη σύντροφό του

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

13:03LIFESTYLE

Κλειώ Μαζωνάκη: Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη - «Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει - Μακάρι να είχα το παιδί μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

14:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet – Πώς θα τα εκτυπώσετε

14:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επτά φορές ισόβια σε μητέρα που άφησε τον σύζυγό της να κακοποιεί σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της - Γέννησε το παιδί του πατριού της

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Κυρίαρχος ο Μάνεσης - Ποιες εκπομπές έκαναν μονοψήφια στην πρωινή ζώνη

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

13:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με ΜΚΟ: « Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε λίγο» - Νέοι διάλογοι του Φιρινίδη με τη σύντροφό του

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Τουλάχιστον 11 συλλήψεις για συμμετοχή σε κύκλωμα

13:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι σε «κόκκινο» στην επικινδυνότητα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε αναρτώνται στο myCAR - Πόσο θα πληρώσετε φέτος

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ιλιάνα Γιότοβα που έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Στην Ευελπίδων οι τρεις κατηγορούμενοι - Είχαν συλληφθεί 68 φορές στο παρελθόν - «Δεν φταίω», είπε ο πρώτος κατηγορούμενος

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Οι 3 χάρτες βάσει ICON-EU αποτυπώνουν αυτή τη διάσταση

11:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – To μεγάλο λάθος που μπορεί να σας κοστίσει

14:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος - Έως και τριπλάσια η χρέωση σε σχέση με τα σταθερά

13:03LIFESTYLE

Κλειώ Μαζωνάκη: Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη - «Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει - Μακάρι να είχα το παιδί μου»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν»: Σοκαρισμένο παιδί με καρκίνο από την απάτη της «Παιδικής Χαράς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ