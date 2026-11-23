Snapshot Ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του στο Σάουθολ του Λονδίνου και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε στάση λεωφορείου, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς.

Δύο πεζοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε με επιχείρηση της Πυροσβεστικής και διακομίστηκε αεροδιακομιδή.

Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη στάση λεωφορείου και οδήγησε σε αποκλεισμό της περιοχής από την αστυνομία.

Οι αρχές κινητοποίησαν πληρώματα ασθενοφόρων, πυροσβέστες, αστυνομία και ελικόπτερο αεροδιακομιδών για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Τα αίτια απώλειας ελέγχου του οχήματος παραμένουν άγνωστα και προκλήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των λεωφορείων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο δυτικό Λονδίνο, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό σε διερχόμενους και πεζούς. Ένα αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ξέφυγε από την πορεία του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε στάση λεωφορείου, όπου βρίσκονταν πολίτες.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, στην περιοχή Σάουθολ, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται ένα ασημί όχημα να εγκαταλείπει το οδόστρωμα και να κατευθύνεται ανεξέλεγκτα προς το στέγαστρο της στάσης, αιφνιδιάζοντας όσους περίμεναν εκεί.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε δύο πεζοί βρέθηκαν στο έδαφος, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος κατάφερε να αποφύγει την πρόσκρουση την τελευταία στιγμή, απομακρυνόμενος από το σημείο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ατύχημα καταγράφηκε στις 10:56 το πρωί, κοντά στη λεωφόρο Κάρλαϊλ, σε περιοχή όπου υπάρχει μικρός κυκλικός κόμβος.

Το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του, προσκρούοντας αρχικά σε έναν τοίχο. Στη συνέχεια, κατέληξε πάνω στη στάση λεωφορείου, στην οδό Λέιντι Μάργκαρετ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο στέγαστρο.

Το βίντεο από το σημείο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές της πρόσκρουσης. Ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα στη στάση εκτινάχθηκε στο έδαφος από τη δύναμη της σύγκρουσης, ωστόσο κατάφερε να σηκωθεί γρήγορα και να απομακρυνθεί.

Αντίστοιχα, ένας δεύτερος πεζός παρασύρθηκε από την ορμή του οχήματος και έπεσε προς τα πίσω, όταν το αυτοκίνητο διέλυσε το στέγαστρο. Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, κατάφερε και εκείνος να σηκωθεί και να απομακρυνθεί χωρίς να παραμείνει στο έδαφος.

Shocking CCTV footage from Lady Margaret Road in Southall showing a car losing control and crashing in to a bus shelter https://t.co/hlD4zzOu0S — London & UK Street News (@CrimeLdn) November 20, 2026

Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού - Αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο

Μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ακολούθησε το τροχαίο. Αστυνομικοί, πυροσβέστες και πληρώματα ασθενοφόρων έφτασαν στο σημείο, ενώ επιστρατεύτηκε και το ελικόπτερο αεροδιακομιδών του Λονδίνου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του οχήματος, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί ειδική επιχείρηση από την Πυροσβεστική για την απομάκρυνσή του.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι το όχημα προσέκρουσε τόσο στη στάση λεωφορείου όσο και σε τοίχο, με τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Μετά την επιχείρηση διάσωσης, στον άνδρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τη συνδρομή της υπηρεσίας αεροδιακομιδών.

Παράλληλα, ένας πεζός που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες και διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανέφερε ότι έλαβε κλήση στις 10:57 το πρωί της Παρασκευής για τροχαίο στην οδό Λέιντι Μάργκαρετ, στο Σάουθολ.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν πολλαπλά πληρώματα ασθενοφόρων, διασώστης με όχημα άμεσης επέμβασης, υπεύθυνος συντονισμού του συμβάντος, επικεφαλής κλινικής ομάδας, καθώς και το ειδικό ελικόπτερο αεροδιακομιδών.

Όπως έγινε γνωστό, οι διασώστες περιέθαλψαν δύο τραυματίες στο σημείο και στη συνέχεια φρόντισαν για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, η αστυνομία προχώρησε στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ γύρω από το σημείο της σύγκρουσης τοποθετήθηκαν ειδικά προστατευτικά παραπετάσματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του συμβάντος.

Τα αίτια που οδήγησαν τον οδηγό στην απώλεια ελέγχου του οχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών.

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν και προβλήματα στην κυκλοφορία των λεωφορείων στην ευρύτερη περιοχή.