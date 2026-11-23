Snapshot Τα προγνωστικά μοντέλα ICON-EU και ECMWF δείχνουν σημαντικές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα με μέγιστα ύψη έως 38,6 mm σε μια μέρα και συνολικά πάνω από 160 mm στο πενθήμερο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις 26 και 27 Νοεμβρίου, καθώς προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα, με τοπικά ύψη που μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 mm σε 24 ώρες.

Η ανάλυση SOIL V8 αξιολογεί 131 λεκάνες απορροής, εντοπίζοντας ισχυρά σήματα μεταξύ 6 έως 17 ώρες, αλλά δεν αποτελεί πρόγνωση πλημμύρας.

Τα δεδομένα FLOODS και SOIL ενημερώθηκαν στον προγνωστικό κύκλο της 23/11/2026 00 UTC και χρησιμοποιούνται ως υποστηρικτικό εργαλείο, χωρίς να αντικαθιστούν επίσημες προειδοποιήσεις.

Η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η ένταση των βροχοπτώσεων θα επανεκτιμηθούν με τα νέα προγνωστικά στοιχεία. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά επιδείνωσης φαίνεται να εισέρχεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τα προγνωστικά μοντέλα να συγκλίνουν στην εκτίμηση για σημαντικά ύψη βροχής, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει τη νεότερη εικόνα μέσα από τη σύγκριση των μοντέλων ICON-EU και ECMWF, αλλά και την εξειδικευμένη ανάλυση του συστήματος SOIL V8, αποτυπώνοντας τις περιοχές όπου καταγράφονται τα ισχυρότερα σήματα βροχόπτωσης και απορροής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρακολούθηση της εξέλιξης, καθώς τα μεγάλα ύψη βροχής απαιτούν αυξημένη προσοχή, χωρίς ωστόσο να συνιστούν από μόνα τους πρόγνωση πλημμυρικών φαινομένων.

Για 23/11/2026, το ICON-EU δίνει μέγιστο ύψος βροχής στην Ελλάδα περίπου 32,2 mm, ενώ το ECMWF περίπου 38,6 mm.

Στο σύνολο του πενθημέρου:

ICON-EU: 204,6 mm – Ιόνια Νησιά.ECMWF: 161,6 mm – Δυτική Ελλάδα.

Τα μέγιστα ύψη βροχής είναι προγνωστικές τιμές σε επιμέρους σημεία και δεν αποτελούν από μόνα τους πιθανότητα ή κατηγορία πλημμυρικού κινδύνου.

Η εξέλιξη προς την Πέμπτη και την Παρασκευή

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Πέμπτη 26 και κυρίως στην Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν ισχυρό σήμα σημαντικών βροχοπτώσεων στη δυτική Ελλάδα. Τα τοπικά προγνωστικά μέγιστα 24ώρου ξεπερνούν σε ορισμένες περιοχές τα 100 mm. Η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η ένταση των βροχοπτώσεων θα επανεκτιμηθούν με τους επόμενους κύκλους.

Τι δείχνει το SOIL V8

Η ανάλυση περιλαμβάνει 131 ενεργές λεκάνες και 9.432 ωριαίες εγγραφές για το επόμενο 72ωρο.

Η γεωγραφική αντιστοίχιση είναι 131/131 λεκάνες.

Τα ισχυρότερα σήματα μεταξύ των κορυφαίων λεκανών συγκεντρώνονται περίπου στο διάστημα H+6 έως H+17.

Οι δείκτες δυναμικού απορροής και σήματος συμβάντος είναι αριθμητικοί δείκτες απόκρισης. Δεν είναι ποσοστά και δεν αποτελούν αυτοτελή πρόγνωση πλημμύρας.

Κατάσταση επιχειρησιακών δεδομένων

Τα δεδομένα FLOODS και SOIL που χρησιμοποιούνται στη σημερινή σύνθεση έχουν ενημερωθεί στον ίδιο προγνωστικό κύκλο, της 23/11/2026 00 UTC.

Η σύνθεση είναι υποστηρικτικό εργαλείο επιστημονικής αξιολόγησης. Δεν αντικαθιστά επίσημες προειδοποιήσεις ή αποφάσεις πολιτικής προστασίας.

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