Snapshot Ένας 14χρονος μαθητής στην Ήπειρο σχεδίαζε ένοπλη επίθεση κατά συμμαθητών του λόγω εκφοβισμού που υπέστη στο σχολείο.

Ο μαθητής δεχόταν λεκτική και σωματική βία από ομάδα συνομηλίκων του και ήθελε να εκδικηθεί για την κακοποίηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορία ξένης υπηρεσίας ασφαλείας και διερευνάται από την Αντιτρομοκρατική.

Ο 14χρονος προσπάθησε να προμηθευτεί όπλο και είχε κρύψει στο δωμάτιό του πολεμικό μαχαίρι, ενώ η οικογένειά του περιγράφει σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά του.

Οι Αρχές διεξάγουν κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης ή τρομοκρατικού κινήτρου. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη σχολική βία και τις συνέπειες του εκφοβισμού αποκαλύφθηκε στην Ήπειρο, με πρωταγωνιστή έναν 14χρονο μαθητή Γυμνασίου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση εναντίον παιδιών που θεωρούσε υπεύθυνα για όσα βίωνε στο σχολικό του περιβάλλον.

Πίσω από την υπόθεση βρίσκεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειάς του, μια μακρά περίοδος λεκτικής και σωματικής κακοποίησης. Ο ανήλικος υποστήριξε ότι δεχόταν επανειλημμένα προσβολές, χτυπήματα και εξευτελιστική συμπεριφορά από ομάδα 13 συνομηλίκων του.

Η οργή που φέρεται να είχε συσσωρεύσει άρχισε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να εκδηλώνεται μέσα από διαδικτυακές αναζητήσεις και αναφορές σε ενδεχόμενη ένοπλη επίθεση. Ο 14χρονος φέρεται μάλιστα να είχε εκφράσει την πρόθεση να καταγράψει την επίθεση σε βίντεο, να δημοσιεύσει το υλικό στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια να παραδοθεί στην Αστυνομία.

Το μήνυμα στο Telegram που σήμανε συναγερμό

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πληροφορία ξένης υπηρεσίας ασφαλείας προς τις ελληνικές Αρχές, σχετικά με χρήστη του Telegram που είχε εκφράσει πρόθεση πραγματοποίησης μαζικής ένοπλης επίθεσης.

Η πληροφορία κινητοποίησε τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, με την Αντιτρομοκρατική να εμπλέκεται στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κατά την αναζήτηση της ταυτότητας του χρήστη, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στα ίχνη του 14χρονου μαθητή από την Ήπειρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ανήλικος φέρεται να είχε αναζητήσει τρόπους απόκτησης πυροβόλου όπλου, ενώ είχε επικοινωνήσει και με πρόσωπο που του υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει ένα. Ο μαθητής φέρεται να κατέβαλε χρήματα, χωρίς ωστόσο να παραλάβει ποτέ το όπλο, καθώς εξαπατήθηκε.

Όταν η υπόθεση αυτή έγινε γνωστή στον πατέρα του, ο 14χρονος υποστήριξε ότι το όπλο προοριζόταν για σκοποβολή.

Παράλληλα, στο δωμάτιό του είχε κρύψει ένα πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε δικαιολογήσει την αγορά λέγοντας ότι το χρειαζόταν για ψάρεμα.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά του που ανησύχησε τον πατέρα του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ανέφερε ο πατέρας του ανηλίκου σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού το διάστημα πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Όπως περιέγραψε, εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο είχε παρατηρήσει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά του.

Ο 14χρονος είχε γίνει περισσότερο εσωστρεφής και ευερέθιστος, περνούσε πολλές ώρες χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο και απέφευγε την επικοινωνία με το οικογενειακό του περιβάλλον.

Τους τελευταίους έξι μήνες, μάλιστα, η κατάσταση φέρεται να είχε επιδεινωθεί. Το παιδί κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας και παρέμενε ξύπνιο τη νύχτα, ενώ η ενασχόλησή του με το Διαδίκτυο είχε ενταθεί.

«Τον έφτυναν, τον έβριζαν, τον χτυπούσαν»

Η μητέρα του 14χρονου, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τον εκφοβισμό που, όπως καταγγέλλει, αντιμετώπιζε ο γιος της από ομάδα άλλων παιδιών.

«Ήταν μία ομάδα από 13 άτομα που του έκαναν μπούλινγκ. Τον έφτυναν, τον έβριζαν, τον κορόιδευαν, τον χτυπούσαν. Μας έλεγε ότι χτύπησε μόνος του, ότι έπεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι το παιδί δεν είχε πραγματική πρόθεση να προχωρήσει σε επίθεση, αλλά ήθελε να φοβίσει όσους το εκφόβιζαν. «Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Το έκανε για να τους τρομάξει», δήλωσε.

Οι ισχυρισμοί της οικογένειας για συστηματική κακοποίηση αποτελούν μέρος της υπόθεσης που διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

Η επιθυμία για εκδίκηση και η έρευνα των Αρχών

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο 14χρονος φέρεται να αναφέρθηκε σε ομάδα 10 έως 15 ανηλίκων, οι οποίοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τον παρενοχλούσαν συστηματικά.

Όπως υποστήριξε, γινόταν στόχος λεκτικών επιθέσεων, σωματικής βίας και εξευτελιστικών συμπεριφορών, ενώ ανέφερε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και σε βάρος άλλων παιδιών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης έχουν διαταχθεί κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνθήκες που συνδέονται με τη συμπεριφορά και τις απειλές του ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ιδεολογικής ριζοσπαστικοποίησης ή τρομοκρατικού κινήτρου.

Αντίθετα, η επιθυμία εκδίκησης για τον εκφοβισμό που ο ίδιος καταγγέλλει εξετάζεται ως βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να καλούνται να διερευνήσουν τόσο τη σοβαρότητα των απειλών όσο και τις καταγγελίες για τη συμπεριφορά που φέρεται να αντιμετώπιζε ο μαθητής.

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