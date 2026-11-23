Snapshot Ένας 72χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από δέντρο ενώ κλαδεύει σε χωράφι στο Μιλλιαρήσι, Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά την πτώση και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου.

Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας διαπίστωσαν τον θάνατό του κατά την άφιξή του. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος άνδρας την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες σε χωράφι στον οικισμό Μιλλιαρήσι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κοντά στο Αρκαλοχώρι.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 72χρονος άνδρας έπεσε από δέντρο που είχε ανέβει για να κλαδέψει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, από οικείους του με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

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