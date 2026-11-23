Μια παρέμβαση που σχεδιάστηκε για να περιορίσει την ταχύτητα των οδηγών και να αποτρέψει σοβαρά τροχαία ατυχήματα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία, με τις τοπικές αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να την πάρουν πίσω. Οι ειδικές λωρίδες που τοποθετήθηκαν σε επαρχιακό δρόμο της Θουριγγίας δεν φαίνεται να έχουν πείσει τους μοτοσικλετιστές να κόψουν ταχύτητα, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες μεταφορών διαμαρτύρονται για τον θόρυβο και τις ζημιές που καταγγέλλουν ότι προκαλούν στα οχήματά τους.

Η υπόθεση αφορά τη διαδρομή ανάμεσα στις πόλεις Τσέλα-Μέλις και Όμπερχοφ, μια ορεινή περιοχή που προσελκύει πολλούς μοτοσικλετιστές εξαιτίας των στροφών της. Εκεί καταγράφηκαν 19 τροχαία ατυχήματα μέσα στο 2023 και το 2024, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2025 τοποθετήθηκαν σε επτά επικίνδυνα σημεία ειδικές εγκάρσιες λωρίδες, με στόχο να προειδοποιούν τους οδηγούς μέσω έντονων κραδασμών και θορύβου όταν περνούν από πάνω τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr