Snapshot Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στο ξενοδοχείο «Makofi» στην παραλία Νούνγκουι της Ζανζιβάρης και εξαπλώθηκε σε έξι ξενοδοχεία λόγω ισχυρών ανέμων και εύφλεκτων υλικών στις στέγες.

Περίπου 183 τουρίστες εκκενώθηκαν με ασφάλεια και αρκετοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από τη φωτιά.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από τρεις ώρες με τη συμμετοχή δεκάδων πυροσβεστών.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά ξεκίνησε από φούρνο που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή ψωμιού, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται.

Η κυβέρνηση της Ζανζιβάρης θα πραγματοποιήσει ταχεία αξιολόγηση για τα αίτια της πυρκαγιάς και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Snapshot powered by AI

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Νούνγκουι στο ημιαυτόνομο αρχιπέλαγος της Ζανζιβάρης στην Τανζανία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε έξι ξενοδοχεία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν αρκετοί εργαζόμενοι, ενώ περίπου 183 τουρίστες εκκενώθηκαν από το σημείο με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στο ξενοδοχείο «Makofi» στην τουριστική περιοχή Νούνγκουι, και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικά κτίρια, αφού ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τις στέγες που είναι φτιαγμένες από εύφλεκτα φυτικά υλικά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά έπειτα από τρεις ώρες.

Προκαταρκτικές αναφορές υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από έναν φούρνο που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή ψωμιού, αν και οι αρχές δήλωσαν ότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες τους.

Σε ανακοίνωσή της, η υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Ζανζιβάρης, Νάσρα Νασόρ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα διενεργήσει ταχεία αξιολόγηση για να διαπιστώσει πώς ξέσπασε η πυρκαγιά πριν λάβει τα «απαραίτητα μέτρα».

Η Ζανζιβάρη, ένα ημιαυτόνομο αρχιπέλαγος της Τανζανίας στον Ινδικό Ωκεανό, αποτελεί δημοφιλές προορισμό για τους τουρίστες, λόγω των παραλιών της αλλά και του τροπικού της κλίματος.